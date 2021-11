Pfäffikon SZ / Affoltern am Albis

Pfäffikon SZ / Affoltern am Albis

Am Montag hat die Kantonspolizei Zürich in Affoltern am Albis drei mutmassliche Raser angehalten und festgenommen. Ausserdem wurden drei Sportwagen sichergestellt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.