Personalmangel Von «höchst motiviert» bis «oft überfordert»: Diese Bilanz ziehen Limmattaler Schulen zu Personen ohne Lehrdiplom Seit diesem Schuljahr können wegen des Lehrpersonenmangels im Kanton Zürich auch Personen ohne Lehrdiplom unterrichten. Viele Schulen in der Region sind zufrieden mit der Lösung.

Rund 530 Poldis, Personen ohne Lehrdiplom, begannen im Sommer im Kanton Zürich zu unterrichten. Christian Beutler/Keystone

Seit knapp einem halben Jahr unterrichten im Kanton Zürich Lehrpersonen ohne entsprechendes Diplom, so auch an einigen Limmattaler Schulen. Dies wurde wegen des akuten Lehrpersonenmangels auf das laufende Schuljahr hin möglich. Die Anstellungen sind eigentlich auf ein Jahr befristet. Im November wurde aber bekannt, dass die Personen kommenden Herbst unter gewissen Auflagen ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) aufnehmen und parallel dazu weiter unterrichten können.

Nun, gegen Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2022/23, ziehen die Limmattaler Schulen, die vergangenen Sommer Personen ohne Lehrdiplom angestellt haben, insgesamt eine positive Bilanz. So sagt die Dietiker Schulvorsteherin Mirjam Peter (SVP) auf Anfrage:

«Die Lehrpersonen ohne Diplom zeigen sich höchst motiviert, engagiert und lernwillig. Sie werden bei uns von erfahrenen Lehrpersonen und Schulleitungen unterstützt und begleitet.»

Zudem hätten die Poldis – Personen ohne Lehrdiplom – die von der PHZH und dem Institut Unterstrass angebotenen Unterstützungskurse besuchen müssen, sagt Peter. An der Schule Dietikon unterrichten momentan mehrere Poldis. Dazu gehören aber unter anderem auch Personen, die stufenfremd unterrichten, zum Beispiel Berufsschullehrer. Zwei Lehrpersonen sind zudem noch in Ausbildung. So sind nun alle Stellen besetzt.

Obwohl die Schule Dietikon grundsätzlich versucht, nur Lehrpersonen mit Diplom anzustellen, schliesst Peter wegen der aktuellen Mangellage die Option nicht aus, auch im kommenden Schuljahr wieder Poldis anzustellen.

Teamteaching erweist sich als Erfolgsmodell

Auch in Schlieren findet man positive Worte für die Poldis: «Sie zeigen ein hohes Engagement», sagt Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) auf Anfrage. «Eine weitere Beschäftigung ist durchaus denkbar.» An der Schule Schlieren sind nun ebenfalls alle Stellen besetzt. Unter den Lehrpersonen befinden sich wie zu Beginn des Schuljahres fünf ohne Diplom.

An der Schule Urdorf sind wie bereits im Sommer zwei Poldis tätig. Zudem unterrichtet eine Person in Ausbildung. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Bereichsleiter Bildung Tobias Hügi auf Anfrage. Ein Erfolgsmodell sei das Teamteaching zusammen mit einer erfahrenen Lehrperson. Diejenigen Personen ohne Lehrdiplom, bei denen das nicht möglich sei, hätten eine Ansprechperson, mit denen sie pädagogische Themen besprechen können.

An der Primarschule Oetwil-Geroldswil sind mittlerweile fünf Poldis tätig, im Sommer waren es noch sechs. Davon befinden sich zwei noch in der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule. «In Zeiten des Lehrermangels befürworten wir grundsätzlich die Möglichkeit, Lehrpersonen ohne Diplom einstellen zu können», sagt Leiterin Bildung Miriam Rohner auf Anfrage.

Nicht alle sind zufrieden mit den Poldis

«Die Anforderungen an Lehrpersonen, die keine Ausbildung haben, sind besonders gross und führen schnell zu Überlastungen», sagt Iris Erdös-Bisagno, Abteilungsleiterin Bildung der Schule Oberengstringen, auf Anfrage. Zwei Poldis beschäftigt die Schule zurzeit. Vergangenen Sommer waren es noch drei, eine der Lehrpersonen habe die Schule frühzeitig verlassen, sagt sie. Bei einer Person, die ausserordentlich an der Pädagogischen Hochschule Bern aufgenommen wurde, sei eine langfristige Lösung geplant.

Auch die Schulleiterin der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, Iris Hochschorner, zieht eine durchwachsene Bilanz:

«Längerfristig ist es sehr ungeeignet, dass sich in einem Team mehrere Personen ohne abgeschlossene Ausbildung befinden. Sie sind oft überfordert und nicht wirklich ins Team integriert. Sie tragen wenig zur allgemeinen Schulführung bei.»

Drei Lehrpersonen in Ausbildung unterrichten an der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, wie bereits zum Schuljahresbeginn.

In Bergdietikon gibt es noch unbesetzte Stellen

An der Primarschule Aesch unterrichten zwar keine Poldis, aber zwei Lehrpersonen in Ausbildung. «Diese haben das Basisstudium an der PHZH bereits abgeschlossen, ihr Lehrdiplom jedoch noch nicht erhalten, weil beispielsweise die Prüfung in einem bestimmten Studienfach noch nicht absolviert wurde», sagt Schulleiter Roberto Rodriguez auf Anfrage. Die Stellen sind alle besetzt.

Auch an der Schule Bergdietikon unterrichten lediglich vier Personen in Ausbildung, aber keine Poldis. «Wir verstehen es als unsere Aufgabe, solche Lehrpersonen beim Berufseinstieg zu begleiten und zu unterstützen. Wir machen sehr gute Erfahrungen damit», sagt Schulleiter Tamer Pisirici auf Anfrage. Einige Lektionen und Stellvertretungen sind noch unbesetzt.