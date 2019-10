Parteitag der Argauer FDP — der Weg ins Stöckli führt über Bergdietikon

Am Dienstagabend traf sich der Aargauer Freisinn zum Parteitag in der Aula Bergdietikon. Auf der Traktandenliste standen die Diskussion und allfällige Nomination für den zweiten Wahlgang der Stände- und Regierungsratswahlen. Dass die FDP am 24. November mit Thierry Burkart zur Ausmarchung um die zwei Sitze im Stöckli antreten würde, war schon am Sonntag klar. Burkart hatte das beste Ergebnis erzielt, seine Nomination am Parteitag war Formsache. In seinem Wahlaufruf hielt der Nationalrat fest: «Auch wenn die Ausgangslage sehr gut ist: Gewonnen ist noch nichts. Die anderen Kandidierenden und deren Parteien werden uns nichts schenken.» Für den anstehende Wahl-Hosenlupf übergab FDP-Präsident Lukas Pfisterer dem Schwingerfan Burkart eine Schwingerhose.

Auch die Frage, ob Jeanine Glarner für die FDP im zweiten Regierungsrats-Wahlgang erneut antreten würde, klärte sich vor dem Parteitag. Am Dienstagmorgen verschickte die FDP Aargau eine Mitteilung, in der sie den Verzicht ihrer Kandidatin bekannt gab. Die Freisinnige erreichte im ersten Wahlgang mit knapp 28'000 Stimmen einen Wähleranteil von 15,3 Prozent – das ist das drittbeste Resultat hinter Jean-Pierre Gallati (SVP) und Yvonne Feri (SP). «Für eine aussichtsreiche erfolgversprechende Ausgangslage im zweiten Wahlgang ist das aber zu wenig», schreibt Glarner in einer persönlichen Erklärung auf ihrer Website. Als klar bürgerliche Kandidatin rechts der Mitte – aber liberal verortet – sei sie die Alternative zu SVP-Kandidat Jean-Pierre Gallati gewesen, teilt Glarner mit. «Die SVP, die unserem Kanton ein riesiges Fiasko beschert hat, wurde dafür bei den Regierungsratswahlen nicht abgestraft. Dies wäre aber meine einzige Chance gewesen.» Nun dürfte Glarners Rückzug dazu führen, dass viele ihrer Stimmen im zweiten Wahlgang an Gallati gehen. Eine offizielle Empfehlung gibt die Aargauer FDP jedoch weder für ihn noch für SVP-Ständeratskandidat Hansjörg Knecht ab.