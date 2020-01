Papeterie Jenny zieht den Schlussstrich: der Laden schliesst in zehn Tagen

Der Entscheid der Geschäftsführerin Miranda Jenny ist gefallen. Ende Januar schliesst die Papeterie Jenny AG im Dietiker Zentrum. Damit endet die über hundert Jahre alte Geschichte der Papierwarenhandlung an der Zürcherstrasse. Die treue Kundschaft, die der Laden sehr wohl hat, konnte den stetigen Umsatzrückgang in den letzten Jahren nicht aufhalten. Es ist der Onlinehandel, der die letzte Papeterie im Zürcher Limmattal nun in die Knie zwingt. «Wenn Sie lesen, dass der Versand von Paketen bei der Post um acht Prozent gestiegen ist, dann können Sie sicher sein, dass der Umsatz bei den Detailhändlern um denselben Prozentsatz sank», sagt Jenny. Sie sei schon oft gefragt worden, wie lange sie das Geschäft noch führen werde, stets mit den Wünschen verbunden, sie möge doch bleiben. Gestern Morgen bereitete sie den Laden auf die Liquidation vor.

Wenn ein solcher Entscheid einmal feststehe, dann sei es gut, wenn es schnell gehe, meint Sabine Billeter, Geschäftsleiterin der Dietiker Zentrumsvereinigung. Diese wird voraussichtlich ebenfalls Ende Monat aufgelöst. Billeter half aus und markierte mit roten Klebern die Schreibutensilien, die in den verbleibenden Tagen noch zum halben Preis verkauft werden. Für sie sei es selbstverständlich, Jenny und das Team zu unterstützen.

Heute gibt man in einer Papeterie noch den Geburtstags- und Hochzeitskarten einen gewissen Wert, für den man bereit ist, zu bezahlen. Miranda Jenny Geschäftsführerin der Dietiker Papeterie Jenny AG

Auch Lehrstellen gehen mit Schliessungen verloren Der Verkauf von Papeteriewaren startete in diesem Lokal mit der Familie Oeschger vor über hundert Jahren und ging später an die Papeterie Helbling AG über. Die Räumlichkeiten wurden 1990 von Jenny übernommen. Insgesamt führte sie im Kanton vier Papeterien. 2011 machte sie das Geschäft in Schlieren zu. Kurz darauf folgte der Betrieb in Altstetten, den sie aufgrund der hohen Miete nicht mehr weiterführte. «Die Mieten müssen allgemein nach unten korrigiert werden, damit Geschäfte überhaupt existieren können», sagt sie. Dietikon sei nun ihr letzter Betrieb, den sie aufgebe. Früher hatte sie auch noch eine Filiale im Dietiker Löwenzentrum.