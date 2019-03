Auf welchem Weg erfahren die Schlieremerinnen und Schlieremer künftig von Erlassen oder allgemein verbindlichen Beschlüssen? Oder wo werden der Bevölkerung Wahlergebnisse zugänglich gemacht? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Schlieremer Gemeinderat an seiner gestrigen Sitzung. Angestossen hatte die Debatte Thomas Grädel.

Der SVP-Gemeinderat reichte eine Motion ein, in der er verlangte, die Website der Stadt zum öffentlichen Publikationsorgan zu machen. Obwohl sich der Stadtrat bereit erklärte, den Vorstoss entgegenzunehmen, wurde der Rat wegen eines Ablehnungsantrags befragt, ob er den Auftrag auch wirklich geben will. Mit 23 zu 12 Stimmen wurde die Motion schliesslich überwiesen. Während sich die Ratslinke in der Debatte mehrheitlich dagegen aussprach, stiess das Ansinnen bei rechten Parteien auf offene Ohren.



Seitdem das neue Gemeindegesetz in Kraft getreten ist, ist es Gemeinden erlaubt, ihre Mitteilungen an die Bevölkerungen nicht mehr über Zeitungen abdrucken zu lassen, sondern via Website zu publizieren. «Der entsprechende Webauftritt der Gemeinde wird zum amtlichen Publikationsorgan», schreibt Grädel in seinem Vorstoss. Dadurch liessen sich jährlich rund 20 000 Franken einsparen, welche die Gemeinde heute für die Publikation in der «Limmattaler Zeitung» aufwendet. «Zudem werden mit diesem zeitgemässen System die Menschen schneller informiert», schreibt er weiter. Sein Vorstoss fand zehn Mitunterzeichner.



Der Wert der vierten Gewalt

Der Stadtrat habe eine umfangreiche Diskussion geführt, wie Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) gestern sagte. «Dabei ging es nicht nur um Einsparungen. Es ging auch darum, wie viel uns die Presse wert ist.» Sie sei die vierte Gewalt, die dem Parlament und dem Stadtrat auf die Finger schaue. «Auch wenn es manchmal weh tut, kritisch beäugt zu werden, ist es dennoch notwendig.»

Die Sozialen Medien könnten diese Aufgabe nicht übernehmen, resümierte er. Zudem würden zahlreiche Seniorinnen und Senioren über keinen Internetzugang verfügen und könnten sich somit nicht auf der Website der Stadt informieren.



Dass nicht alle Einwohner Schlierens über einen Internet-Zugang verfügen, wollte Grädel an der gestrigen Debatte nicht als Argument gelten lassen. «Immerhin war es der Stadtrat, der den Schaukasten, in dem die Amtlichen einsehbar waren, abschaffte», so Grädel. Er wollte sein Anliegen auch der Ratslinken schmackhaft machen, indem er auf den umweltschonenden Aspekt des Verzichts von Druck-Erzeugnissen verwies.



Enkel sollen informieren

Ihre Fraktion sei in diesem Geschäft hin- und hergerissen gewesen, sagte Songül Viridén (GLP). «Uns gefällt die Förderung der Digitalisierung und der sparsame Umgang mit Steuereinnahmen.» Die Stadt habe aber einen Informationsauftrag, der mit der heutigen Website nicht restlos erfüllt werden könne. «Bevor die Publikation der Amtlichen eingestellt wird, muss die Website aufgerüstet werden.» Auch sie verwies darauf, dass guter Journalismus nun mal koste.



In ihrem Statement betonte Heidemarie Busch (CVP), dass die Donnerstagsausgabe dieser Zeitung nicht an alle Schlieremer Haushalte zugestellt werde. «Würde dies klappen, hätte ich die Motion nicht mitunterzeichnet.» Sie findet zudem, dass sich Seniorinnen und Senioren, die über keinen Internet-Zugang verfügen, über ihre Kinder oder Enkel informieren sollen.



Erwin Scherrer (EVP) verwies darauf, dass man hier eine gute Demokratie habe und dies zu einem grossen Teil an der Presse liege. Auch Manuel Kampus (Grüne) äusserte Bedenken bezüglich der Streichung. «Denn die Regionalzeitung gehört zum Tagesablauf der älteren Menschen.» So solle man noch zuwarten, bis voll auf die Digitalisierung gesetzt werde.

Der Ablehnungsantrag, der eine Abstimmung im Rat ermöglichte, stammt von Thomas Widmer (Quartierverein). Erst wenn sich die gedruckte Ausgabe der Zeitung auf ein Minimum reduziere, sei der Zeitpunkt gekommen, auf die komplette Digitalisierung zu setzen. «Jetzt ist dieser Zeitpunkt noch nicht da.» Mit 23 zu 12 Stimmen sprach sich der Rat für die Überweisung an den Stadtrat aus. Dagegen sprach sich neben dem QV nur noch ein Grossteil der Fraktion SP/Grüne aus.



Nun, da die Motion bei der Exekutive liegt, hat der Stadtrat vier Monate Zeit, dem Parlament einen Bericht vorzulegen und einen Antrag zu unterbreiten. In der Folge hat das Parlament die Möglichkeit, die Motion für erheblich zu erklären, was den Vorstoss für den Stadtrat verbindlich werden lässt. Innerhalb von vier Monaten müsste er dem Gemeindeparlament sodann eine konkrete Vorlage unterbreiten.