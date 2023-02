Limmattal «In jeder Spenglerei steht heute ein alter Alfa Romeo in der Ecke»: So hat sich der Oldtimer-Handel verändert «Prestige-Cars» aus Schlieren ist eines der Geschäfte im Limmattal, die mit historischen Autos handeln. Co-Betreiber Sandro Egli erzählt aus seinem Alltag und gibt Tipps, wo Oldtimer-Fans auf ihre Kosten kommen.

Er kauft und verkauft alte Gefährte, wie diesen 52-jährigen Oldtimer, mit dem er hier fährt. Andrea Zahler

Sind Oldtimer-Händler in der Region präsent?

Sandro Egli: Es gibt überall Schrübeler oder Mechaniker. Leute, die nur Oldtimer anbieten, gibt es aber wenige. Neben uns gibt es etwa noch Lutziger Classic Cars in Bergdietikon und ein bisschen weiter weg in Oberweningen die Touring Garage.

Neben den Geschäften in Bergdietikon und Schlieren werden auch in Weiningen Oldtimer angeboten. Ist das Limmattal eine Oldtimer-Hochburg?

Eine Hochburg ist ein grosser Begriff. Verneinen kann ich es aber nicht. Es gibt keine andere Region in der Schweiz, wo es so viele Oldtimer, Händler und Sammler gibt wie hier. Das Limmattal und Zürich sind definitiv zwei Hochburgen.

Wie lange ist das bereits der Fall?

Angefangen hat es in den 1970er-Jahren. Damals gab es nicht so viele Adressen. Für viele war das Ganze nur ein Hobby, das sie in einer herkömmlichen Tiefgarage ausübten. Mein Vater Hans-Ruedi Egli, Koni Lutziger, Ruedy Brawand und Peter Rau waren zu dieser Zeit die ersten richtigen Oldtimer-Händler in der Schweiz. Mittlerweile haben fast alle Garagen eine Abteilung für Oldtimer. In jeder Spenglerei steht heute ein alter Alfa Romeo in der Ecke.

Er übernahm den Handel vom Vater. Andrea Zahler

Zur Person Sandro Egli, 27, ist Oldtimer-Händler. Einen Teil der Firma Prestige-Cars erbte er von seinem Vater Hans-Ruedi Egli. Dieser hatte bereits in den 1970er-Jahren mit den alten Gefährten gehandelt. Heute ist sein Sohn Sandro für den Handel zuständig und sein Sohn Loris für die Werkstatt.

Kann man mit Oldtimern überhaupt Geld verdienen?

Grundsätzlich werden teure und verrückte Autos immer gekauft. Sie lassen sich deshalb unkompliziert und schnell verkaufen. So konnte ich beispielsweise zwei teure Autos über ein simples Telefongespräch verkaufen. Weniger exklusive und günstigere Oldtimer sind etwas schwieriger zu verkaufen. Wir sprechen hier von einem Preis zwischen 40'000 und 50'000 Franken. Der Verkauf ist in diesem Segment etwas eingebrochen.

Wieso?

Weil die Leute wegen der Coronapandemie sparen müssen und deshalb nicht in solche Dinge investieren. Oldtimer sind wie Kunst – man braucht sie nicht, sie sind ein Luxusgut, das man sich leistet, oder eben nicht.

In Schlieren finden immer wieder Oldtimer-Treffen statt. Wann geht das nächste über die Bühne?

Im Mai geht die Saison wieder los. Hier in Schlieren findet neben unserer Firma das vom Touring Club Schweiz (TCS) organisierte Oldie-Frühlingstreffen statt. Im Kanton Aargau gibt es aber mehr solche Treffen. Beispielsweise sind in Aarburg und in Suhr zwei grosse Anlässe geplant. Beim Albisgüetli in Zürich findet ebenfalls ein relativ neues Treffen statt. Zudem fahren Oldtimer an vielen USA-Festen oder Country-Veranstaltungen auf.

Welche Veranstaltungen gibt es sonst noch für Oldtimer-Fans?

Der Grand Prix Mutschellen findet dieses Jahr erstmals seit fünf Jahren wieder statt. Es handelt sich um ein Oldtimer-Rennen, das Leute aus der ganzen Schweiz anzieht. Aber das ist bei jedem Oldtimer-Rennen so: Egal wo es stattfindet, es kommen immer die gleichen. Bei dem GP Mutschellen geht es um das sogenannte Schaufahren. Weitere solche Rennen finden in Bergregionen statt, etwa in der Inner- und Ostschweiz.