Am Donnerstag weihte Planzer sein neues Bahncenter in Penthalaz (VD) ein. Das Transport- und Logistikunternehmen mit Sitz in Dietikon stärke damit seine Position im kombinierten Schienen-Strassen-Verkehr, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Bahncenter sei zudem die grösste Einrichtung dieser Art in der Romandie.

Die offizielle Eröffnung des Centers erfolgte in Anwesenheit von Bundesrätin Doris Leuthard, der Regierungsratspräsidentin des Kantons Waadt Nuria Gorrite, ihrem Ratskollegen Philippe Leuba und Nils Planzer, CEO des Transportunternehmens.