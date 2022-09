Oetwil/Geroldswil Sanierung für knapp zwei Millionen Franken: An den neuen Fenstern für die Schule Huebwies «führt kein Weg vorbei» Nach 50 Jahren ist reparieren nicht mehr möglich. Jetzt müssen die Fenster ersetzt werden – dafür braucht die Primarschule Oetwil-Geroldswil die Zustimmung der Stimmbevölkerung.

Über 200 Fenster und Storen werden ersetzt. David Egger

Fünfzig Jahre lang haben sie der Schule Huebwies gedient, jetzt ist es an der Zeit, dass die Fenster und Lamellenstoren ersetzt werden. Über 200 an der Zahl. Für knapp zwei Millionen Franken. Damit soll nun auch die zweite Sanierungsetappe in Angriff genommen werden.

Zur Erinnerung: Die Erneuerung der Schule Huebwies in Geroldswil startete mit der Sanierung der Toiletten und Nasszellen im Nachgang zum Erweiterungsbau. Eigentlich hätte die Sanierung der Fenster und Storen in den bestehenden Trakten zur gleichen Zeit stattfinden sollen, weil jedoch der bestehende Singsaal komplett ersetzt wurde, erhöhten sich die Investitionskosten. Dies änderte die finanziellen Rahmenbedingungen und eine Einhaltung des in der Investitionsrechnung vorgesehenen Betrags war zusammen mit der Sanierung nicht mehr möglich.

Deshalb hat die Schulpflege der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) beschlossen, die Sanierungsarbeiten loszulösen und im Anschluss an die Erstellung des Erweiterungsbaus in zwei Etappen zu ermöglichen. Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP) schreibt:

«Die Sanierung der Nasszellen wurde in der Zwischenzeit erfolgreich abgeschlossen und dem Betrieb übergeben.»

Jetzt liegt das weitere Vorgehen in den Händen der Stimmbevölkerung. Diese kann am Sonntag, 25. September, an der Urne über den Baukredit für die Sanierung der Fenster und Lamellenstoren in der Höhe von rund 1,98 Millionen Franken befinden.

Den Betrag hat die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der PSOG einstimmig für gut befunden, wie RPK-Präsident Erwin Bühler (FDP) auf Nachfrage mitteilt. «Die Sanierung ist schon länger in der Pipeline», sagt Bühler. «Die Schulhäuser sind in einem Alter, in dem grosse Sanierungen nötig werden. Es führt kein Weg daran vorbei.»

Ersatzteile können nicht mehr geliefert werden

«Die Lebensdauer von Fenstern beträgt 25 Jahre. Unsere sind beim Zeitpunkt des Ersatzes über 50-jährig», sagte Schulpfleger und Ressortleiter Liegenschaften Marcel Dousse (Mitte) im Anschluss an die offizielle Schulgemeindeversammlung Anfang Juni. Ein Grossteil der Gummidichtungen und Fugen der bestehenden Fenster sind teilweise defekt oder sehr spröde, wie aus dem Bericht der Primarschule Oetwil-Geroldswil zur Urnenabstimmung entnommen werden kann. Repariert werden können sie nicht mehr, da ein Teil der Ersatzteile nicht mehr geliefert werden kann. Am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind auch die Lamellenstoren.

Schule spart Heizkosten

Sind die Teile mal ersetzt, sei der Unterhalt in den kommenden 20 Jahren gering. Dies würde sich positiv auf die kommenden Unterhaltsbudgets auswirken. Sparen wird die Schule auch bei den Heizkosten. Die neuen Fenster seien besser Isoliert und würden somit grosse energetische Einsparungen mit sich bringen. Ein solches Sanierungsprojekt müsse eine nachhaltige Reduktion der Energiekosten sowie eine Verbesserung der Wärmeeffizienz beinhalten, wie Kugler schreibt.

Eine positive Nachricht für die RPK. «Mit den steigenden Energiepreisen macht die Sanierung umso mehr Sinn. Das Sparpotenzial ist gross», sagt Bühler.

Wird der Baukredit an der Urne angenommen, sollen die Arbeiten 2023 starten und Ende Oktober 2024 abgeschlossen sein. Diese werden wiederum gestaffelt stattfinden. Unterrichtsbedingt wird in den Sommer- und Herbstferien gearbeitet.