Oetwil/Geroldswil Primarschulgemeinde präsentiert neues Logo und solide Finanzen Die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) heisst die Rechnung 2022 mit einem Plus von 860'000 Franken gut. Nun blickt man gespannt auf den 18. Juni, wenn über den Kredit in Höhe von 3,5 Millionen Franken für einen neuen Doppelkindergarten beim Oetwiler Schulhaus Letten abgestimmt wird.

Am 18. Juni stimmt das Oetwiler und Geroldswiler Stimmvolk über den neuen Doppelkindergarten Letten in Oetwil ab. Visualisierung: zvg/Swiss Interactive AG

Der offizielle Teil der Versammlung der Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) dauerte keine halbe Stunde. Dies lag wohl nicht zuletzt daran, dass die Rechnung 2022 statt mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 543'000 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 861'000 Franken abschliesst und einstimmig gutgeheissen wurde. «Dank des erfreulichen Rechnungsabschlusses waren wir in der Lage, alle Investitionen in Höhe von über 300'000 Franken ohne Aufnahme von Fremdmittel selber zu finanzieren», zeigte sich Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP) erfreut.

817 Schülerinnen und Schüler besuchten per Stichtag am 15. September 2022 Jahr die Kindergärten und Primarschulen im Schulhaus Letten in Oetwil (172), Schulhaus Huebwies in Geroldswil (429) und Schulhaus Fahrweid in Geroldswil (216). Ab kommenden Schuljahr soll nun endlich der neue Schulbus zum Einsatz kommen, womit dann zwei Schulbusse mit je 24 Plätzen im Einsatz wären.

So sieht das neue Logo der Schulgemeinde Oetwil-Geroldswil aus. Bild: zvg

Zum Schuss präsentierte Kugler den rund 20 Anwesenden noch das neue Logo der PSOG. «Unser Ziel war es, dass die Primarschule Oetwil-Geroldswil in Zukunft ihre Zusammengehörigkeit durch einen einheitlichen Auftritt aufzeigt», erklärte sie. So zeigt das Logo die Silhouette aller drei Schulhäuser Letten, Fahrweid und Huebwies. Zuletzt machte die Schulpräsidentin nochmals auf die Abstimmung vom 18. Juni aufmerksam. Dann stimmen die Oetwiler und Geroldswiler über 3,5 Millionen Franken für den Bau des neuen Doppelkindergartens Letten in Oetwil ab. (mru)