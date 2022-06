Oetwil/Geroldswil 200'000 Franken gespart: Erneuerung der WCs im Schulhaus Huebwies war günstiger Auch die Jahresrechnung 2021 der Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil fällt mit einem Plus von 657'000 Franken um 1,67 Millionen Franken besser aus.

Die Toiletten der Schulanlage Huebwies in Geroldswil wurden saniert. Dabei sparte die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil rund 200'000 Franken. Severin Bigler

Gute Nachrichten für die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil. Gleich zwei Geschäfte, über die an der bevorstehenden Schulgemeindeversammlung vom 7. Juni abgestimmt wird, weisen ein erfreuliches Resultat auf. Dazu gehört zum einen die Jahresrechnung 2021 und zum anderen die Bauabrechnung der sanitären Anlagen im Schulhaus Huebwies in Geroldswil. Letztere fällt um 204'000 Franken günstiger aus als erwartet. Genehmigt wurde ein Kredit von 725'000 Franken. Ausgegeben wurden am Ende jedoch nur rund 521'000 Franken.

Die Primarschulpflege schreibt diesen positiven Projektabschluss der kompetenten Bauleitung, einer seriösen Ausschreibung und einer stetigen Kostenkontrolle während der gesamten Bauzeit zu, wie sie im beleuchtenden Bericht zur Schulgemeindeversammlung mitteilt. Auch die regelmässige und offene Kommunikation aller Beteiligten habe zu dem guten Resultat beigetragen. Die Baunebenkosten konnten ebenfalls niedrig gehalten werden. Die Primarschulpflege schreibt:

«Da nach Rücksprache mit den Behörden auf eine Baueingabe verzichtet wurde, entstanden keine Anschluss- und Bewilligungsgebühren.»

Überdies musste der Reservebetrag für Unvorhergesehenes von 40'000 Franken nicht gebraucht werden.

Sanierung wäre zusammen mit Neubau geplant gewesen

Die Sanierung der Toiletten und Nasszellen in allen Gebäuden wurde im Nachgang zum Erweiterungsbau der Schule Huebwies realisiert. Eigentlich wäre eine gleichzeitige Umsetzung zusammen mit dem Komplettersatz von allen Fenstern und Sonnenstoren in den bestehenden Trakten geplant gewesen. Doch weil man sich im Rahmen des Neubaus dafür entschied, den bestehenden Singsaal komplett zu ersetzen, erhöhten sich die Investitionskosten und veränderten sich damit die finanziellen Rahmenbedingungen.

«Eine Einhaltung des in der Investitionsrechnung vorgesehenen Betrags war zusammen mit der Sanierung damit nicht mehr möglich», schreibt die Primarschulpflege. Aus diesem Grund entschied sie sich dafür, die Sanierungsarbeiten losgelöst vom Neubau durchzuführen und in einem ersten Schritt die Erneuerung der sanitären Anlagen anzugehen.

Gut für den Finanzhaushalt der Primarschulgemeinde ist auch das Plus von rund 657'000 Franken in der Jahresrechnung 2021. Diese weist einen Aufwand von 16,85 Millionen Franken und einen Ertrag von 17,51 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Minus von rund 1 Million Franken. Die Rechnung fällt somit um 1,67 Millionen Franken besser aus als erwartet. Damit erhöht sich das Eigenkapital der Primarschulgemeinde per Ende 2021 auf 5,28 Millionen Franken.

Defizitgarantie für Tagesstrukturen soll aufgehoben werden

An der Schulgemeindeversammlung befinden die Stimmberechtigten zudem über die Aufhebung der Defizitgarantie für die Tagesstrukturen. Diese wurde an der Schulgemeindeversammlung im Dezember 2002 zusammen mit der Einführung eines erweiterten Mittagstischs ab dem Schuljahr 2003/2004 bewilligt. Damals wurde das Kostendefizit auf 75'000 Franken pro Jahr festgesetzt. Da sich die Grundlagen in der Zwischenzeit geändert haben, möchte die Primarschulpflege diese Defizitgarantie per 2023 aufheben.

Die Volksschulverordnung lege nun die Rahmenbedingungen zum Angebot und zur Wirtschaftlichkeit fest. «Unter anderem dürfen die Elternbeiträge für alle Leistungen im Zusammenhang mit Tagesstrukturen höchstens kostendeckend sein. Die damals gesprochene Defizitgarantie hat ihre Wirkung durch die gesetzlichen Bestimmungen verloren», schreibt die Primarschulpflege. Sie unterstütze eine kostendeckende Rechnungsführung und beabsichtige, die Ausgaben gemäss Volksschulgesetz und im Rahmen des Budgets zu steuern – ohne Defizitgarantie.