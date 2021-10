Oetwil Gaumenfreuden: Süssmost und Sonnenschein lockt viele Oetwiler an die 36. Moschtete Der Süssmost der 36. Moschtete i de Fähri in Oetwil löscht vielen Besucherinnen und Besuchern den Durst.

Der Lernende Michael Monteiro bediente am Samstag die Moschtpresse. Christian Murer

Michael Monteiro dreht das Rad der Mostpresse «i de Fähri» nahe an der Limmat. Der angehende Fachmann Betriebsunterhalt Werkdienst produziert Süssmost für die 36. Moschtete. Ihm gefalle die Tätigkeit an der Presse, sagt er. Die Mostpresse wird auch dieses Jahr von Werkmitarbeiter Allen Spagnuolo betrieben. Am Stand neben der Mostpresse richten fleissige Hände Käse, Brot und Most her und servieren sie direkt an die Tische. Dort haben sich bereits viele Besucherinnen und Besucher eingefunden, die den warmen Sonnenschein, die Gemeinschaft, das Essen und natürlich den ­frischen Most geniessen.

Die Moschtete in Oetwil war gut besucht. Christian Murer

Alt Gemeindepräsident Paul Studer erzählt vom Ursprung der Moschtete: «Wir hatten einen Bauern im Dorf, der Gemeinderat war, und sehr viele Apfelbäume besass.» Weil er die Früchte nicht alle verkaufen konnte, sei die Idee einer Moschtete entstanden. Da die Sache ein so grosser Erfolg wurde, habe man die Mostpresse vor rund dreissig Jahren aus einem alten Bauernhof wettergeschützt an diesen Ort «i de Fähri» an der Limmat gebracht, so Studer, der den Anlass auch dieses Jahr mit den Besucherinnen und Besuchern vor Ort geniesst.

Moschtete entstand aus einem Apfel-Überfluss

Mmmh... Moschtete! Christian Murer

«Es war wieder schön gesellig heute», sagt auch die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP). An der Moschtete könne man sich begegnen und gut miteinander ins Gespräch kommen. Der Anlass werde von der Bevölkerung geschätzt. «Damit haben wir das Ziel erreicht, das freut mich ausserordentlich», sagt von Planta.