Oetwil Schlechter Zustand: Gemeinde sperrt Spielplatz Womöglich muss ein Spielplatz in Oetwil ganz neu gebaut werden. Zuerst wurde er nun aber wegen fehlender Sicherheit komplett gesperrt.

Die Gemeinde Oetwil hat diesen Spielplatz gesperrt. Michelle Künzler/Archiv

«Leider sieht sich die Gemeinde Oetwil an der Limmat gezwungen, den öffentlichen Spielplatz Elternclub Oetwil im Oberdorf vorübergehend zu schliessen», schreibt die Gemeinde Oetwil in einer Mitteilung. Eine Begehung vor Ort habe gezeigt, dass die Spielgeräte in einem schlechten Zustand seien und die Sicherheit – unter anderem der Fallschutz – nicht mehr in jedem Fall gewährleistet werden könne.

«Der Gemeinderat wird sich in naher Zukunft darüber unterhalten, wie mit dieser Situation umgegangen werden soll. Der Fächer an möglichen Szenarien ist breit. Vom Rückbau der Spielgeräte bis zur Sanierung respektive dem Neubau der Anlage ist momentan alles offen», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Alternativen zum vorübergehend gesperrten Spielplatz seien die Spielplätze bei den Kindergärten Oberdorf und Limmatwiese sowie beim Schulhaus Letten. (liz)