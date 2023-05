Oetwil Route über den Hüttikerberg ist für einige Tage gesperrt – Umleitung führt über Würenlos Die Sperrung dauert von 8. bis 7. Mai.

Wer von Oetwil nach Hüttikon fahren will, muss für einige Tage eine Umleitung via Würenlos nehmen. Themenbild: Hans Christof Wagner

Wegen des Baus einer neuen Wasserleitung im Bereich zwischen der Oetwilerstrasse 36 und der Stockrütistrasse in Hüttikon ist dieser Strassenabschnitt von 8. bis und mit 17. Mai aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wer von Oetwil nach Hüttikon fahren will, muss daher die hierfür eingerichtete Umleitung via Würenlos nehmen. Die Fahrt über den Hüttikerberg ist nicht möglich.

Ausnahmen gelten für Blaulichtorganisationen, Kehrichtabfuhr und Milchtransporter, wie einer auf der Website der Gemeinde Oetwil aufgeschalteten Mitteilung zu entnehmen ist.