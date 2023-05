Oetwil Rechnung 2022 schliesst mit 2,2 Millionen Franken im Plus ab Auch dank Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen kann der Gemeinderat Oetwil der Gemeindeversammlung eine positive Rechnung 2022 präsentieren. Zudem stimmt der Souverän über einen Kredit in Höhe von 410'000 Franken für eine neue Photovoltaikanlage auf dem Werkgebäude ab.

Die Oetwiler Jahresrechnung 2022 hat positiv abgeschlossen. Im Bild das Oetwiler Gemeindehaus. Severin Bigler / Archiv

An der Gemeindeversammlung vom 30. Mai kann der Oetwiler Gemeinderat den Einwohnerinnen und Einwohnern eine positive Jahresrechnung 2022 zur Abstimmung vorlegen. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 205’000 Franken. Unter dem Strich resultiert nun sogar ein Überschuss von 2,23 Millionen Franken. Dieser Überschuss habe es erlaubt, Schulden in Höhe von 1,5 Millionen Franken per Ende Dezember 2022 zurückzuzahlen. Zum guten Ergebnis haben Minderaufwendungen bei der Verwaltung in Höhe von knapp 300'000 Franken sowie Mehrerträge im Bereich ordentliche Steuern sowie Grundstückgewinnsteuer in Höhe von 1,4 Millionen Franken beigetragen. Im Bereich Pflegefinanzierung resultierten derweil Mehraufwendungen in Höhe von gut 400'000 Franken.

Der Überschuss kommt wohl auch deshalb gelegen, weil die Gemeindeversammlung auch über einen Kredit in Höhe von 410'000 Franken befinden wird. Denn das Dach der gemeindeeigenen Liegenschaft Alte Landstrasse 5 ist undicht und sanierungsbedürftig. Zudem soll das Dach eine Photovoltaikanlage erhalten. In der Liegenschaft befindet sich im einen Teil der Gemeindewerkhof, im anderen eine vermietete Wohneinheit. Im Budget 2023 ist für die Sanierung und die neue Solaranlage bereits ein Betrag von einer halben Million Franken eingestellt.

Insgesamt sollen 195 sogenannte Indach-Photovoltaik-Module eingebaut werden. Die zu erwartende Jahresproduktion liegt bei rund 45'000 Kilowattstunden, heisst es in der Vorlage. Die Folgekosten für die planmässigen Abschreibungen über 30 Jahre belaufen sich auf jährlich knapp 14'000 Franken. «Gemäss der Berechnung kann davon ausgegangen werden, dass der Kapitaleinsatz für die Investition in die Photovoltaikanlage aus den direkten Erträgen und dem eingesparten Bezug innerhalb von rund 22 Jahren gedeckt würde», schreibt der Gemeinderat. Sollten die Energiepreise weiter ansteigen, würde sich die Investition entsprechend früher rechnen.