Oetwil Partystimmung in Oetwil: Neben dem Seifenkistenrennen warten viele Highlights Das traditionelle Oetwiler Kellerfest geht am kommenden Freitag und Samstag in die 51. Runde. Auf dem Programm stehen ein Ballonflugwettbewerb, ein Tanzauftritt, Livemusik und vieles mehr.

Ein Highlight des Festes ist das Seifenkistenrennen. Bild: Christian Murer/Archiv

«Buntes und lebhaftes Festtreiben im Dorfkern und auf der Strasse in Oetwil an der Limmat erwartet alle Besucherinnen und Besucher!»: Mit diesen Worten wirbt das Organisationskomitee (OK) für das 51. Oetwiler Kellerfest. Tatsächlich wartet ein vielfältiges Programm auf die Gäste. Das Fest wird zum zweiten Mal vom 2022 gegründeten OK Kellerfestverein Oetwil organisiert. An dessen Spitze stehen der Hüttiker Ueli Brugger und der Oetwiler Stefan Walser. «Die diesjährige Organisation ist reibungslos verlaufen», sagt Brugger auf Anfrage. Was erwartet uns also am 1. und 2. September?

Das Fest startet bereits am Donnerstagabend ab 18 Uhr mit einer «Aatrinkete». Die Hosts sind die Grotto Lounge Due Posti und das «Wy-Hüsli» der SVP Oetwil.

Richtig los geht es dann aber erst am Freitag mit der Fest- und Chilbi-Eröffnung um 18 Uhr. Eine Stunde später folgt der Einmarsch der Trychler aus Dietikon.

Danach performt die Schweizer Rockband Dadeeze Rock-Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre auf der Bühne im Dorfzentrum. «Diese Band kam letztes Jahr sehr gut beim Publikum an», sagt Brugger. Unterbrochen wird der Auftritt von einem halbstündigen Act eines Dietiker Newcomers namens Pam Official, der ab 21 Uhr live rappt. Die Jugendarbeit von Geroldswil und Oetwil organisiert zudem am Freitag- und Samstagabend eine Disco für Jugendliche ab 18 Uhr.

Kinderschminken, Kreismusik und kulinarische Vielfalt

Der Samstag bietet ein ganztägiges Programm. «Das Highlight dürfte dabei das Seifenkistenrennen sein, das um 9 Uhr beginnt», sagt Brugger. Pilotinnen und Piloten werden in ihren heissen Kisten im Dorf um die Wette flitzen. Sie starten auf der Bergstrasse und wechseln dann auf die Dorfstrasse. Das Rennen bringt Menschen aus der ganzen Schweiz zusammen.

Die Restaurants und die Chilbi eröffnen anschliessend um 11 Uhr. Mit dabei ist beispielsweise ein Flammkuchen-Stand der Cevi. Daneben gibt es unter anderem Pizza, Spaghetti, Risotto und Thai-Food. Es findet auch ein kleiner Markt mit einer Handvoll Stände statt. Um 13.30 Uhr gibt es ein Kinderschminken, organisiert vom Elternverein Mikado. Was die Kinderherzen ebenfalls höher schlagen lassen dürfte, ist der Ballonflugwettbewerb um 16.30 Uhr. Dieser findet auf dem Dorfplatz statt.

Lässt Kinderherzen höher schlagen: der Ballonwettbewerb am Oetwiler Kellerfest. Bild: Ly Vuong/Archiv

Um 17.30 folgt auf der grossen Bühne ein Auftritt der Tanzfabrik Urdorf. Eine halbe Stunde später folgt dann das, worauf alle am meisten gespannt sein dürften: Die Sieger des Seifenkistenrennens werden verkündet. Anschliessend geht es weiter mit Musik der Kreismusik Limmattal. Die Martens Band schliesst das Kellerfest dann ab 20.30 Uhr mit berndeutschen Songs ab.

«Wir hatten letztes Jahr eine super Atmosphäre und hoffen dieses Jahr auf dasselbe», sagt Brugger.