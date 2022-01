Oetwil Erneuerungswahlen: Philipp Frei will Rico Frei im Gemeinderat beerben Philipp Frei (SVP) will von der Rechnungsprüfungskommission in den Gemeinderat. Bis auf Werk- und Tiefbauvorstand Rico Frei (parteilos, früher SVP) treten alle Gemeinderatsmitglieder zu den Wahlen am 27. März an.

Am 27. März werden die Oetwiler Gemeindebehörden neu gewählt. Sandra Ardizzone

Zieht sich nach zwölf Jahren im Oetwiler Gemeinderat zurück: Bau- und Werkvorstand Rico Frei (parteilos, früher SVP). zvg

Fünf Kandidaturen für fünf Sitze: Die Gemeinde Oetwil hat bekanntgegeben, wer am 27. März zu den Gesamterneuerungswahlen antreten wird. Für den Gemeinderat kandidieren erneut Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP), Finanzvorstand Thomas Bernegger (Die Mitte), Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Matthias Zehnder (FDP) sowie Bauvorstand Roland Hagenbucher (SVP).

Nicht mehr zur Wahl stellt sich Werk- und Tiefbauvorstand Rico Frei (parteilos, früher SVP). Er wirkt seit zwölf Jahren im Oetwiler Gemeinderat. Nach einem Zerwürfnis mit der Ortspartei trat Frei im Sommer 2021 aus der SVP Oetwil aus und amtiert seitdem als Parteiloser im Gremium. «Ich bin seit 2010 im Gemeinderat in Oetwil und der Meinung, dass ich jüngeren Kandidaten die Chance geben möchte», sagt Frei zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik. Zudem sei er seit längerem pensioniert. «Ich möchte in Zukunft mehr Zeit mit meiner Familie sowie den beiden Enkelkindern verbringen.»

Philipp Frei (SVP) will von der Rechnungsprüfungskommission in den Gemeinderat. zvg

Mit dem neuen Kandidaten Philipp Frei soll die SVP nun wieder mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten sein. Frei engagiert sich derzeit noch als Vizepräsident in der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Zudem sitzt er seit 2018 in der RPK der Primarschule Oetwil-Geroldswil. «Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mich schon lange für das Amt als Gemeinderat interessiere», sagt Philipp Frei auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung». Er sei in Oetwil aufgewachsen, das Dorf liege ihm am Herzen. Vor acht Jahren startete er in der RPK. «Ich konnte meinen Rucksack mit Erfahrungen füllen. Es ist Zeit für den nächsten Schritt», findet Frei. Der Rückzug von Rico Frei aus der Kommunalpolitik kommt ihm daher gelegen. «Wenn dieses Türchen nun aufgeht und ich mich für die SVP bewerben kann, dann nutze ich diese Chance.»

«Ich sage, was ich denke, und mache, was ich sage», lautet Freis politischer Leitgedanke. Das zeigte sich bereits 2017, als er sich als Anwohner der Haldenstrasse erfolgreich gegen die Aufhebung des Fahrverbots mit einer Petition wehrte. Frei übte damals Kritik am Gemeinderat. «Mittlerweile haben Paul Studer, der damals Gemeindepräsident war, und ich uns wieder versöhnt. In ein paar Jahren können wir vielleicht sogar darüber lachen.»

Auch die Oetwiler RPK wird neu gewählt. RPK-Präsident Erwin Bühler (FDP) stellt sich erneut zur Verfügung. Auch Gérald Künzle (FDP), Reinhard Oberortner (parteilos) und Andrea Walder (SVP) streben eine weitere Amtsperiode an. Der vakant werdende Sitz von Gemeinderatsanwärter Philipp Frei will Sabrina Frei (SVP) besetzen – sie ist die Tochter des derzeitigen Werk- und Tiefbauvorstands Rico Frei.