Elefant Dodo erfreute die Kinderherzen an der Oetwiler Kinderfasnacht

Es war wieder Kinderfasnacht in Oetwil mit Dodo dem Elefanten. Die rund 60 Besucherinnen und Besucher von Klein bis Gross feierten am Samstagnachmittag ausgelassen im Konfetti-Meer in der Gemeindescheune.