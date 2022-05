Oetwil Ein gemütliches Beisammensein – in der Frühlingslounge stossen Jung und Alt miteinander an Am Mittwochabend eröffnete die «Grotto Lounge DuePosti» wieder ihre Pforten. Die Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich zu treffen und gemütlich beieinander zu sitzen. Zum Angebot gehören italienische und Schweizer Spezialitäten sowie diverse Getränke.

11 Bilder 11 Bilder Am Mittwochabend eröffnete die «Grotto Lounge DuePosti» wieder. Severin Bigler

Stimmige Musik ertönte am Mittwochabend in Oetwil bei der Gmeindschüür. Es war der Eröffnungstag der «Grotto Lounge DuePosti», die nach der ersten Durchführung im letzten Frühling nun zum zweiten Mal stattfindet. Mitten im Oetwiler Zentrum haben Jung und Alt nun vom 25. Mai bis zum 4. Juni Gelegenheit, sich in der Frühlingslounge mit diversen Gerichten und Getränken sowie musikalischen Angeboten verwöhnen zu lassen.

Die drei Hauptbetreiber Werni Barth, seine Frau Sabine Barth und ihr Bruder Stefan Rubendunst sind froh, die Lounge dieses Jahr ganz ohne CoronaEinschränkungen durchführen zu können. «Man ist viel freier und es vereinfacht uns die ganze Arbeit», sagt Rubendunst. «Ein Stehtisch mit zehn darumstehenden Personen, wie wir ihn heute haben, wäre letztes Jahr nicht möglich gewesen», fügt Sabine Barth hinzu.

Anstossen auf den Frühling: Die vier Freunde Devid Segeni, Mick Muntwyler, Daria Giusto und Allen Spagnuolo (von links nach rechts) beim Besuch der Lounge am Mittwochabend. Severin Bigler

Auch in diesem Jahr steht das kulinarische Angebot ganz im Zeichen von italienischen Spezialitäten. Schweizer Gerichte wie Ghackets mit Hörnli finden auf der Speisekarte aber auch ihren Platz. Ursprünglich sei der Plan gewesen, das kulinarische Angebot von einem auf zwei Foodtrucks zu erweitern, sagt Werni Barth. Da der eine Foodtruckbetreiber nun aber nur am Eröffnungsabend verfügbar war, werde ab Donnerstag der Foodtruck «Grindog Balls» das alleinige Zepter übernehmen.

Auch der Oetwiler Gemeinderat Thomas Bernegger (Mitte) war am Eröffnungsabend in der Frühlingslounge anzutreffen. Severin Bigler

Auch bei der musikalischen Unterhaltung der Frühlingslounge trifft Schweizer Tradition auf italienische Kultur. An den beiden Wochenenden treten verschiedene Liveacts auf. Einer davon ist das Duo Marcel und Heli, welches die Lounge mit Akkordeon und Schwyzerörgeli bespielen wird. Die Veranstalter wollen mit dem Programm Jung und Alt erreichen. «Die Leute sollen sich wie bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten fühlen», sagt Werni Barth. Sein persönliches musikalisches Highlight ist der Auftritt von Giovanni, Frontsänger der Partyband «Die Grafenberger.»

Unter den Besucherinnen und Besuchern am Eröffnungsabend der «Grotto Lounge DuePosti» war auch der Oetwiler Gemeinderat Thomas Bernegger (Mitte) anzutreffen. «Es ist ein guter Ort, um die Leute wieder einmal zu sehen und sich auszutauschen», sagte Bernegger.

Moni und Andi Graf besuchten die Oetwiler Lounge bereits letztes Jahr und liessen es sich auch in diesem Jahr nicht entgehen. Severin Bigler

Allen Spagnuolo und seine Freunde nutzten die Lounge am Mittwoch, um gemütlich zusammenzusitzen und etwas zu trinken. Auch Moni und Andi Graf liessen sich das Angebot nicht entgehen. «Es ist der Hammer! Von mir aus könnte es jede Woche so sein», sagte Moni Graf.