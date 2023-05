Oetwil Dritte Frühlingslounge sorgt für gute Laune und langersehnte Frühlingsgefühle Auf dem Platz vor der Gemeindescheune lädt die die Frühlingslounge Grotto Due Posti heuer bereits zum dritten Mal zum Geniessen und Verweilen ein. Nachdem sich das Wetter zum Auftakt noch eher garstig zeigte, ist das Wetter den Organisatoren nun hold.

Susi Nikles mit Hund Nacho, Roger Nikles (Carrosserie Nikles, Oetwil) mit Hund Cindy, und Sonja Meier (v.l.) bezeichnen sich selber schona als Stammgäste der Frühlingslounge. Bild: Severin Bigler

Sabine und Werni Barth sowie Stefan Rubendunst strahlen und mit ihnen die Gäste der dritten Ausgabe der Frühlingslounge Grotto Due Posti auf dem Platz vor der Gemeindescheune in Oetwil. Nachdem beim Auftakt am Mittwochabend noch ein kühler Wind wehte, präsentierten sich die Wetterbedingungen am Donnerstagabend bereits deutlich freundlicher. «Vor allem freut es mich, dass die Wetteraussichten nun bis Samstag in einer Woche sehr gut aussehen», frohlockt Werni Barth.

Während rund zehn Tagen verwandelt sich der Platz vor der Gemeindescheune in eine gemütliche Frühlingslounge. Bild: Severin Bigler

Genau so lange, nämlich bis am 3. Juni, lädt die Frühlingslounge zum Verweilen und Geniessen ein. Nicht nur für das leibliche Wohl ist gesorgt, sondern das Duo Rolf & Dani (am nächsten Freitag) und Francesco Fiorillo (an diesem und am nächsten Samstag) werden die Gäste musikalisch verwöhnen.

Einen regelmässigen Besuch wird sich ganz gewiss auch Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDF) nicht nehmen lassen: «Die Frühlingslounge ist mir ihrer dritten Ausgabe zur schönen Tradition in unserem Dorf geworden und die Leute schätzen das schöne Ambiente und kommen zum Geniessen in entspannter Atmosphäre.» Ihr grosses Kompliment richte sich an das Team rund um Werni und Sabine Barth und Stefan Rubendunst.

Zum dritten Mal heisst es: «Willkommen in der Grotto Lounge Due Posti.» Bild: Severin Bigler

Rund 100 Sitzplätze, 30 mehr als letztes Jahr, und noch ein paar Stehplätze stehen den Gästen dieses Jahr zur Verfügung. Teils sind die Plätze gedeckt, was aber in Anbetracht der erfreulichen Wetteraussichten gar nicht relevant sein wird. Damit alles reibungslos abläuft, ist ein Team von rund 20 Helfenden im Einsatz.