Oetwil Die Limmattalstrasse wird am ersten Juni-Wochenende komplett gesperrt Auf der Limmattalstrasse in Oetwil muss bei der neuen Bushaltestelle Zentrum noch der Deckbelag eingebaut werden. Der Autoverkehr wird deshalb vom 2. bis 5. Juni grossräumig über die Fahrweid und Dietikon umgeleitet.

Auf der Limmattalstrasse in Oetwil muss noch der Deckbelag eingebaut werden. Die restlichen Sanierungsarbeiten sind seit Ende März abgeschlossen. Bild: Sandro Zimmerli

Obwohl die Strassenbauarbeiten an der Limmattalstrasse in Oetwil seit Ende März grösstenteils abgeschlossen sind, kommt es Anfang Juni nochmals zu grösseren Verkehrseinschränkungen. Der Grund dafür ist der Einbau des Deckbelags im Abschnitt zwischen den Kreiseln Mutschellenstrasse und Dorfstrasse sowie auf einem Teil der Poststrasse und des Chirchhöflis. Für diese Belagsarbeiten müssen die betroffenen Abschnitte für sämtlichen Verkehr gesperrt werden, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt.

Die Vollsperrung der Limmattalstrasse beginnt am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr und dauert bis am Montag, 5. Juni, um 5 Uhr. Die Sperrung des Chirchhöflis und des unteren Teils der Poststrasse dauert vom Freitag, 2. Juni, ab 19 Uhr bis am Sonntag, 4. Juni, um 8 Uhr. Der Autoverkehr zwischen Geroldswil und der Kantonsgrenze bei Würenlos wird in dieser Zeit grossräumig über die Niederholzstrasse in der Fahrweid sowie die Überlandstrasse und die Mutschellenstrasse in Dietikon umgeleitet, der Anwohnerverkehr in Richtung Aargau über die Dorfstrasse.

Verkehrsdienst regelt den Verkehr

Weil die Bushaltestellen an der Limmattalstrasse während der Vollsperrung ausser Betrieb sind, verkehren auch die Busse in dieser Zeit in beide Richtungen über die Dorfstrasse. Laut Mitteilung werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Zudem wird ein Verkehrsdienst an diversen Standorten den Verkehr sowie den Busbetrieb regeln.

Einschränkungen wird es auch für Velofahrer und Fussgänger geben. So können die Trottoirs im Baubereich während der Vollsperrung nicht benutzt werden. Die Personenunterführung im Zentrum bleibt geöffnet. Für Velos gibt es zwischen den Kreiseln Dorfstrasse und Mutschellenstrasse eine separate Umleitung südlich der Limmattalstrasse entlang der Rebacker- und Limmatwiesenstrasse.

Unter anderem wurde an der Limmattalstrasse die neue Bushaltestelle Oetwil Zentrum gebaut. Bild: Sandro Zimmerli

Die im August 2022 gestarteten Bauarbeiten umfassten neben der Strassensanierung auch einen neuen Fussgängerübergang mit Mittelinsel sowie den Neubau der Bushaltestelle Zentrum in Fahrtrichtung Würenlos. Sie ersetzte die bisherige Haltestelle Post. Auch die Personenunterführung Poststrasse wurde baulich angepasst – sie wurde verbreitert.