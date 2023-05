Oetwil Die Grotto Lounge Due Posti lädt zum dritten Mal ins Dorfzentrum 2021 riefen Sabine und Werni Barth sowie Stefan Rubendunst die Frühlingslounge Grotto Due Posti ins Leben. In ihrer Bar mit italienischen und Schweizer Getränken und Speisen wird während einer Woche Ferienfeeling aufkommen. Was bei der dritten Ausgabe dieses Jahr neu ist.

Auch dieses Jahr wird sich der Platz vor der Gemeindescheune in eine gemütliche Frühlingslounge verwandeln. Bild: Severin Bigler

Es war im Corona-Frühling, als Sabine und Werni Barth sowie Stefan Rubendunst auf die Idee kamen, auf dem Platz vor der Gemeindescheune in Oetwil eine Frühlingslounge ins Leben zu rufen. Die Lounge tauften die drei auf den Namen Grotto Lounge Due Posti. «So hiess bereits unser Beizli am Kellerfest», erklärt Sabine Barth. Auslöser war damals der grosse Zuspruch während des Oetwiler Traditionsanlasses in den Jahren 2018 und 2019.

Bereits letztes Jahr, bei der zweiten Ausgabe, waren die Corona-Massnahmen aufgehoben und die Frühlingslounge konnte ohne Einschränkungen betrieben werden. Vom 24. Mai bis 3. Juni lädt die Frühlingslounge heuer bereits zum dritten Mal zum Geniessen und Verweilen ein.

«Bei den Weinen setzen wir hohe Massstäbe»

Auf Anfrage verrät Werni Barth, was dieses Jahr neu sein wird. «Ganz besonders freuen wir uns, unseren Gästen dieses Jahr wie am Kellerfest unsere Due-Posti-Plättli und Bruschettas anbieten zu dürfen.» Für das leibliche Wohl sorgen die ersten drei Tage Hardy mit seinem Foodtruck Pasta e Panini und an den restlichen acht Tagen Raffaeles A’Mare Food-Truck. «Raffaele wird auch einen Grill- und einen Pizza-Abend durchführen», verrät Barth.

An der 3. Frühlingslounge in Oetwil werden erstmals die beliebten Due-Posti-Plättli angeboten. Bild: zvg

«In Sachen Wein setzen wir hohe Massstäbe», wie der Veranstalter nicht ohne Stolz sagt. So habe man fünf Rot- und sechs Weissweine sowie einen Rosé im Angebot. Die Schweizer Weine werden von der Staatskellerei Zürich bezogen. Und getreu dem Motto einer schweizerisch-italienischen Frühlingslounge sind sowohl Schweizer wie auch italienische Biere im Angebot.

Neu 100 statt nur 70 Plätze

Doch die Gäste – es gibt rund 100 Sitzplätze und noch ein paar Stehplätze –sollen nicht nur kulinarisch auf ihre Kosten kommen. Auch ihre Ohren sollen verwöhnt werden. So werden das Duo Marcel & Bruno, auch bekannt als «Die Entertainer», und das Duo Rolf & Dani die Gäste an den beiden Freitagen unterhalten. «Für die beiden Samstag konnten wir Francesco Fiorillo gewinnen», so Werni Barth. Der Sänger und Entertainer ist Gitarren- und Klavierlehrer und wird an den beiden Samstagen für beste Unterhaltung sorgen.

Bereits zum dritten Mal laden Stefan Rubendunst (l.) und Sabine und Werni Barth in die Grotto Lounge Due Posti in Oetwil ein. Bild: Severin Bigler

Rund 20 Personen seien insgesamt involviert bei der Frühlingslounge. «Zusammen freuen wir uns, möglichst viele Gäste in unserer Frühlingslounge begrüssen zu dürfen und natürlich auf gutes Wetter», blickt Werni Barth voller Vorfreude voraus.