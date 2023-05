Oetwil Fischen in der Limmat: Sein grösster Fang war 87 Zentimeter lang Sidney Huber fischt seit 2019 als Mitglied beim Sportfischerverein Oetwil an der Limmat. Sein Lieblingsfisch ist der Hecht.

Sidney Huber fischt bereits seit Kindertagen. Bild: Severin Bigler

In der Limmat schwimmen viele verschiedene Fische. Laut Sidney Huber beissen am häufigsten Döbel – auch Alet genannt – an. «Die fressen eigentlich alles von den grossen bis zu den kleinen Ködern. Sie sind fast schon wie eine Plage», sagt Huber und lacht. Auch Karpfen, Barben, Flussbarsche – auch Egli genannt – und Forellen treffe er immer wieder an. In letzter Zeit würden zudem immer mehr Welse im Oetwiler Gebiet schwimmen.

Hubers Lieblingsfisch in hiesigen Gefilden ist aber der Hecht. «Wenn ich jetzt einen Hecht fange, nehme ich den dann auch mit auf den Grill», so Huber. Gefangene Fische wieder freizulassen, ist in der Schweiz nämlich verboten. Huber ist seit 2019 Mitglied beim Sportfischerverein Oetwil an der Limmat, der vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Momentan zählt er 13 aktive und fünf passive Mitglieder.

Was gefischt wird, wird auch gegessen

Der Sportfischerverein Oetwil ist auch im Bereich Naturschutz tätig. So säubern die Vereinsmitglieder auf dem eigenen Gemeindegebiet jährlich die Limmat, indem sie den ganzen weggeworfenen Abfall aufsammeln und entsorgen. «Ich habe mal einen Koffer in der Limmat gefunden, der noch voll mit Kleidern war», erzählt Huber.

Sidney Hubers grösster geangelter Fisch war 87 Zentimeter lang. Bild: Severin Bigler

Sidney Huber wuchs in Oetwil und Geroldswil auf. Schon als Kind nahm er gerne die Rute in die Hand. Für eine längere Zeit fischte er dann nicht mehr, bis ihn ein Kollege wieder motivierte, worauf er dem Sportfischerverein in Oetwil beitrat. Heute ist er Aktuar des Vereins und und mit voller Begeisterung dabei. Hauptberuflich ist der Limmattaler technischer Schadenexperte bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ). Heute lebt Huber mit seiner Frau und einer gemeinsamen Tochter in Geroldswil.

Morgens und abends sind die Fische am aktivsten

Um seine Angelrute auszuwerfen, geht Huber am liebsten morgens in die Natur. Morgens und abends sowie vor Gewittern seien die Fische in der Limmat nämlich am aktivsten. Huber schätzt beim Fischen die angenehme Atmosphäre in der Natur. Ab und zu erblicke er dabei auch Überraschendes. «Zum Beispiel Biber, Schlangen und was da sonst noch herumkriecht und herumschleicht», erzählt er. Auch die Ruhe schätze er am Fluss.

Der Sportfischerverein Oetwil an der Limmat ist daran, wieder einen Steg für die Boote einiger Mitglieder zu organisieren. Bild: Severin Bigler

Ein Nachteil seines geliebten Hobbys sei allerdings, das es nicht gerade günstig ist. «Bis man mal eine optimale Ausrüstung zusammenhat, muss man schon etwas Geld in die Hand nehmen», so Huber. Auch die Fangrate sei von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. «An manchen Tagen fängt man keinen einzigen Fisch», sagt er. Aber es gebe auch besonders erfolgreichere. «Ich ging mal mit meiner Frau und unserer Tochter an der Limmat spazieren. Meine Angel nahm ich auch mit. Als ich sie dann das zweite Mal auswarf, biss schon ein 87 Zentimeter grosser Hecht an.» So konnte sich die Familie Huber während des Spaziergangs gleich noch ein Mittagessen besorgen.

Vereinsrekord: Ein über ein Meter langer Hecht

Die Fischsaison dauert für den Verein meistens von Frühling bis Herbst. Dabei sind nicht immer alle Fische die ganze Periode über zu finden. Im März beispielsweise werden vor allem Forellen gefangen, im Mai Hechte. Im Herbst ist Eglisaison. Der grösste Fisch, der im Sportfischerverein jemals gefangen wurde, war laut Huber ein Hecht, der knapp über einen Meter lang war.

Für die Zukunft will der Sportfischerverein wieder einen Bootssteg für seine Vereinsboote errichten. Da der alte Steg im Naturschutzgebiet lag, musste er entfernt werden. Huber erzählt, dass der Verein aktuell daran sei, die nötige Erlaubnis beim Kanton Zürich einzuholen.