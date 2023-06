Oetwil 500 Gramm Heroin: Kantonspolizei verhaftet 48-jährigen albanischen Drogenhändler Die Durchsuchung einer Wohnung in Oetwil entpuppte sich für die Kantonspolizei Zürich als Volltreffer.

500 Gramm Heroin und 800 Gramm Streckmittel fand die Kantonspolizei Zürich in einer Wohnung in Oetwil. Themenbild: Dorothea Müller/Archiv

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagmorgen in Oetwil im Zusammenhang mit Betäubungsmittelhandel einen Mann fest­genommen und Drogen sichergestellt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Aufgrund eines Verdachts haben Polizisten laut der Mitteilung eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kontrollieren wollen. Die Person, die der Polizei die Tür öffnete, zeigte dann einen gefälschten Ausweis. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen 48-jährigen Albaner, der sich trotz Einreisesperre illegal in der Schweiz aufhält. Er wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Bei der Hausdurchsuchung wurden dann rund 500 Gramm Heroin sowie über 800 Gramm Streckmittel sichergestellt.