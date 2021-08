Öffentlicher Verkehr Neue ZVV-App ab sofort verfügbar: Schnell und smart Verbindungen und Tickets finden Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bringt die neue «ZVV-App» heraus. Sie ersetzt die bisherigen Apps für den Ticketkauf und die Fahrplanabfrage und führt deren Funktionen zusammen.

Mit der neuen ZVV-App soll das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr schweizweit angenehmer und unkomplizierter werden. Severin Bigler

Im letzten Jahr wurden im ZVV-Gebiet zum ersten Mal mehr digitale Tickets verkauft als am Ticketautomaten, wie der ZVV in einer Mitteilung schreibt. Man habe diesen digitalen Wechsel frühzeitig erkannt und vor sechs Jahren eine einfache Ticket-App lanciert. Die neue ZVV-App kombiniert nun die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf und bietet neue, intelligente und personalisierte Funktionen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die intuitive Bedienung sowie eine übersichtliche Benutzeroberfläche, damit das Reisen in der gesamten Schweiz noch einfacher wird.

Modernste personalisierte Fahrplanfunktionen

Mit der schweizweiten Fahrplansuche sollen Fahrgäste weiterhin jederzeit und schnell die gewünschte Verbindung finden– laut ZVV auch mit Echtzeitinformationen zu Verspätungen und Ereignissen. Neu können diese Informationen auch über eine praktische Kartenansicht abgerufen werden. Zusätzlich bietet die ZVV-App eine neue, smarte Verbindungsanzeige direkt auf der Startseite.

Ganz ohne Fahrplanabfrage werden aufgrund der gespeicherten Orte, Reisegewohnheiten und momentanen Aufenthaltsorte die nächsten Abfahrtsmöglichkeiten oder Verspätungsmeldungen angezeigt. Die Funktion wird neu lanciert und in den kommenden Monaten laufend weiterentwickelt.

Fahrausweise für Reisen in der ganzen Schweiz

Die ZVV bezeichnet seine neue App als «Ticketautomat im Hosentaschenformat» für die ganze Schweiz. Nebst sämtlichen ZVV- und Z-Pass-Fahrausweisen sind auch alle weiteren regionalen Abonnements integriert, sowie auch Einzeltickets, Tageskarten und Sparbillette für den übrigen schweizweiten öffentlichen Verkehr. Mit wenigen Klicks können auch Tickets für Mitreisende sowie für Hunde und Velos ausgewählt werden.

Weiterhin sind auch Multikarten mit bis zu zehn Prozent Rabatt in der App erhältlich. Das persönliche ZVV- oder Z-Pass-Abo kann ebenfalls direkt in der App gekauft, verlängert oder erstattet werden. Dafür wird ein bestehender Swisspass benötigt, der mit der App verknüpft ist. Zur sicheren Bezahlung stehen unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neu besteht für angemeldete Nutzer ausserdem die Möglichkeit, mittels Monatsrechnung zu bezahlen.

Check-In-Ticket: Wechsel zum führenden Anbieter für automatisches Ticketing

Wer spontan und flexibel reisen möchte, kann auch in der neuen ZVV-App das bereits bekannte Check-in-Ticket lösen. Fahrgäste müssen vor der Abfahrt ein- und nach der Reise wieder auschecken. Die Abrechnung der Reisen erfolgt täglich auf das gewählte Zahlungsmittel. Neu wird das Hintergrundsystem für die Check-in-Funktion von der Schweizer Firma Fairtiq bereitgestellt. Das bisherige System «lezzgo» der BLS AG wird diesen Sommer eingestellt. Für die Nutzerinnen und Nutzer hat dieser Wechsel keine Änderungen zur Folge.

Einstellung der ZVV-Ticket-App und der ZVV-Fahrplan-App

Sämtliche bestehende Dienstleistungen sind mit der neuen App weiterhin abgedeckt, jedoch erweitert durch einige neue Funktionen. Die beiden etablierten Apps des ZVV werden deshalb nicht weitergeführt und in den kommenden Monaten eingestellt. Der ZVV empfiehlt deshalb seinen Fahrgästen, möglichst bald auf die neue ZVV-App umzusteigen.