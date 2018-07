Kein Wasser wegen der Höhe

Gar nicht vom Limmatwasser profitieren kann hingegen Armon Fliri, der das Gut Sonnenberg in Unterengstringen gepachtet hat und dort Mutterkuhhaltung sowie Ackerbau betreibt. Das Gut liegt gut 80 Höhenmeter über der Limmat: «Uns bringt die Massnahme des Kantons nichts, weil wir natürlich keine Schläuche bis an die Limmat runter legen können.» Auch sonst kann er seine Weiden und Felder nicht bewässern. «Wir sind auf einem Hochplateau und kommen deshalb nicht an die Wassermengen, die wir bräuchten.» Diese ist riesig: Nötig wären rund 30 Millionen Liter Wasser, um einige Tage richtigen Niederschlag zu imitieren.