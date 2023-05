Oberengstringen/Bern Komitee um Artur Terekhov hat Notrechtspetition in Bern eingereicht Die Übergabe der Petition fand am Donnerstagnachmittag statt.

Das Bundeshaus in Bern: Das Komitee hat seine Petition an die Parlamentsdienste der Bundesversammlung überreicht. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Mit seiner kantonalen Notrechtsinitiative wollte ein Komitee um den Oberengstringer Artur Terekhov erreichen, dass der Kanton Zürich mittels einer Standesinitiative in Bundesbern vorstellig wird und sich dafür einsetzt, dass man sich künftig schneller gegen nationales Notrecht wehren kann – nämlich gerichtlich.

Da das zwölfköpfige Komitee – in diesem sind sowohl parteilose Juristen als auch Mitglieder von SVP, FDP, GLP, Aufrecht und der Libertären Partei dabei – die nötigen 6000 Unterschriften um rund 1500 verpasste, hatte es entschieden, die Initiative stattdessen direkt in Bern als unverbindliche Petition einzureichen. Dies ist nun am Donnerstagnachmittag geschehen, wie einer Mitteilung von Komiteepräsident Artur Terekhov zu entnehmen ist.

«Wir ersuchen Sie, der Petition Folge zu geben oder zumindest eine Vorlage mit ähnlicher Stossrichtung zu verabschieden», heisst es in einem Begleitbrief, der zusammen mit der Petition an die Parlamentsdienste der Bundesversammlung übergeben wurde.

«Notrecht ist kein Links-Rechts-Thema, sondern eine Frage gesunden und kritischen Menschenverstandes, denn Macht missbrauchen kann der Staat immer», hält das Komitee um Terekhov zudem in einer Medienmitteilung fest. Als Argument für den Ausbau der gerichtlichen Kontrolle nationaler Notverordnungen wird auch der Umstand genannt, dass zuletzt immer mehr Notrecht angewendet worden ist – jüngst etwa bei der Rettung der Credit Suisse.