Am Samstagabend verzeichnete der Oberengstringer Profiboxer Alexander Nedbei einen weiteren Triumph. In Königsbrunn in der Nähe von Augsburg stieg er zu einem Kampf im Cruiser-Gewicht in den Ring. Nachdem sein Gegner, der Serbe Dejan Bubic, bereits in der zweiten Runde schwächer wurde, gab er in der dritten Runde definitiv auf. So stieg der Deutsche als Sieger aus dem Ring. Das Ausscheiden des Serben hinterliess aber einen fahlen Nachgeschmack bei Nedbei. «Es ist ärgerlich, wenn ich meinen Gegner nicht k. o. schlagen kann», sagt er.

Ursprünglich hätte er auf einen anderen Gegner, ebenfalls einen Serben, treffen sollen. Dieser fiel jedoch aufgrund einer Covid-Infektion aus. «Ich hatte meinen Gegner unter Kontrolle und konnte ihn jeweils gut abweisen, obwohl er ebenso trainiert wie ich aussah», sagte der Oberengstringer am Montag nach dem Fight. Mit vielen Schlägen habe er seinen ein Jahr jüngeren Kontrahenten müde gemacht.

Schlag auf den Kehlkopf verschlug ihm die Sprache

Auch wenn Nedbei siegte, hat der Kampf seine Spuren hinterlassen. Am Tag danach habe er nicht mehr reden können, erzählt er. Denn ein Schlag seines Gegners habe ihn, wohl unbeabsichtigt, direkt am Kehlkopf getroffen. «Er war ein bisschen aggressiv», sagt Nedbei.

Der Wettkampf reiht sich in eine Reihe Siege ein, die auf Nedbeis Konto gehen. In seinem letzten Kampf Ende Mai schlug er den Finnen Marko Mononen k. o. Als Nächstes werde er auf einen starken Gegner aus Argentinien treffen. «Dieser ist in den Top 100 im internationalen Box-Ranking», sagt Nedbei.