Oberengstringen «Unser bisher erfolgreichstes Stück»: Die Bühne Wehntal gastiert wieder am Theaterabend des Männerchors Engstringen Nach einer fast dreijährigen Pause stellt der Männerchor Engstringen am kommenden Wochenende wieder ein Theaterabend auf die Beine. Die Bühne Wehntal wird ihr aktuelles Stück «Frau Müller muss weg» zeigen.

Die Theatergruppe Bühne Wehntal in den Kostümen ihres aktuellen Stücks «Frau Müller muss weg». Von links nach rechts: Gisela Fahrni, Maya Rakita, Mark Staub, Jasmine Riesen, Brigitte Schmidlin, Mirjam Minder, Heinz Banz, Hanspeter Hubmann und Liliana Angst. zvg

Es ist so weit: Endlich kann der Männerchor Engstringen wieder sein langersehntes Theaterspektakel durchführen. Zu Gast ist die Bühne Wehntal, die ihr aktuelles Stück «Frau Müller muss weg» aufführen wird. Der Theaterabend wird am Freitag, 25. November, und am Samstag, 26. November, im Zentrumssaal Oberengstringen stattfinden.

Am letzten Theaterabend im Februar 2020 kam es zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen. Im darauffolgenden Februar wurde der Event aufgrund der Coronapandemie abgesagt und in diesem Jahr legte der Männerchor den Zeitpunkt der Durchführung auf den November.

«Wir wollen ausprobieren, wie es im Spätherbst mit den Besucherzahlen aussieht», sagt René Rey, OK-Präsident des Events. Aufgrund von zwei weiteren Anlässen im September habe der Männerchor erst Anfang Oktober mit der konkreten Planung für das Theaterspektakel begonnen.

«Das Ganze war sehr kurzfristig, wodurch wir auch einen gewissen Zeitdruck verspürten», sagt Rey. Lediglich die Saalreservation und die Vertragsvereinbarung mit der Bühne Wehntal sind bereits einige Monate vorher erfolgt.

Das bisher erfolgreichste Stück der Bühne Wehntal

«Bei der letzten Zusammenarbeit haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Theatergruppe gemacht, deshalb sind wir froh, sie wieder mit dabei zu haben», sagt Rey. Diesmal hätten sie das Laientheater aus dem Zürcher Unterland sogar blind engagiert und ihr aktuelles Stück erst im Nachhinein angeschaut. «Es ist ein wirklich tolles Stück, wir wurden also nicht enttäuscht», sagt er.

Auftritt des Engstringer Männerchors am letzten Theaterspektakel im Februar 2020. Christian Murer

Wie bei den vergangenen Durchführungen wird der Anlass mit einem Auftritt des Männerchors eröffnet. Für die Mitglieder bedeute das aber keine zusätzlichen Proben, da der Chor das ganze Jahr über mit demselben Liederprogramm auftrete, sagt Rey. Unter der Leitung von Dirigent Gunhard Mattes wird der Gesang von Maria Gerter am Piano begleitet.

Anschliessend erwartet die Zuschauer nach einer kurzen Pause eine Theaterkomödie. Von Mitte September bis Mitte Oktober hat die Bühne Wehntal das Stück «Frau Müller muss weg» ganze zwölfmal in der Mehrzweckhalle Niederweningen aufgeführt. «Mit insgesamt rund 1800 Zuschauerinnen und Zuschauern ist es unser bisher erfolgreichstes Stück», sagt Mark Staub, Spielleiter des Theaters.

Mark Staub, Spielleiter der Bühne Wehntal. zvg

Im Vergleich zu anderen Komödien halte das Stück nicht nur Witze bereit, sondern habe auch viele tiefgründige Aspekte, sagt er. «Sowohl für uns als auch für das Publikum ist das diesjährige Stück ein wenig anspruchsvoller als die vorherigen», sagt Staub. Als Zuschauer müsse man deshalb auch voll mit dabei sein, um die Handlung zu verstehen und den Faden nicht zu verlieren.

Viele Zuschauer identifizieren sich mit den gespielten Rollen

Im Theaterstück geht es um besorgte Eltern, die die Klassenlehrerin der 6b Sabine Müller loswerden wollen. Grund dafür sind die schlechten Noten ihrer Kinder, die sie der ahnungslosen Lehrerin in die Schuhe schieben. Doch plötzlich nimmt die Handlung eine unerwartete Wendung und die Eltern bekommen einen Spiegel vors Gesicht gehalten, was eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte wirft.

So gut wie jede Zuschauerin und jeder Zuschauer könne sich mit einer der im Stück vorkommenden Personen identifizieren, sagt Staub. Sei es mit einem der Schulkinder, mit einem Elternteil oder auch mit der Lehrerin. Denn Spannungen zwischen Eltern und Lehrpersonen seien ein Thema, mit dem viele schon in Kontakt gekommen seien. Er sagt:

«Im Grossen und Ganzen haben wir sehr viele positive Feedbacks erhalten. Insbesondere bei Leuten, die selbst im pädagogischen Bereich tätig sind, ist das Stück sehr gut angekommen.»

Von Mitte September bis Mitte Oktober präsentierte die Bühne Wehntal das Theaterstück «Frau Müller muss weg» ganze zwölfmal in der Mehrzweckhalle Niederweningen. zvg

Das liege wahrscheinlich daran, dass sie das Thema mehr aus der Sicht der Lehrpersonen beleuchten würden. So würden Dinge angesprochen, die den Eltern in der Realität oft nicht aufgezeigt werden würden, sagt Staub.

Ortsnamen wurden an das Limmattal angepasst

Für ihn und seine Theatergruppe ist es eine spezielle Herausforderung, nach der abgeschlossenen Aufführungsserie nun noch ein weiteres Mal in einer anderen Umgebung mit dem Stück aufzutreten. «In Oberengstringen sind die Räumlichkeiten ganz anders, was sich auch auf die Platzierung der Kulissen auswirkt», sagt Staub.

Ausserdem seien sie mit dem Publikum und der Region weniger vertraut. Damit die Zuschauer davon nichts merken, wurden für den Auftritt in Oberengstringen sogar einige im Stück vorkommende Ortsnamen an das Limmattal angepasst.

«Der Theaterabend mit dem Männerchor Engstringen ist für uns eine Gelegenheit, auch in einer anderen Region einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen», sagt Staub. Wichtig sei ihm auch, an den beiden Aufführungen die Erwartungen des Männerchors zu erfüllen.

«Mit 120 Leuten pro Aufführung bin ich zufrieden, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn es noch mehr werden würden», sagt Rey.

Im Jahr 2020 trat die Bühne Wehntal mit dem leicht makabren Theaterstück «Sterben für Anfänger» im Zentrumssaal Oberengstringen auf. Christian Murer

Dieses Jahr hat der Männerchor für das Theaterspektakel zum ersten Mal einen Catering-Service engagiert, der die Gäste ab 18.15 Uhr mit einem Abendessen verwöhnen wird. Ab 19.30 Uhr startet dann jeweils das eigentliche Programm.

Die Tickets sind im Vorverkauf bei der Gemeinde Oberengstringen sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ohne Essen kostet 30 Franken pro Person. Inklusive Abendessen bezahlt man 55 Franken für ein Ticket. Laut Rey ist es empfehlenswert, ein Ticket mit Abendessen bereits im Vorverkauf zu beziehen.