Oberengstringen Tamara Cantieni auf der Bühne: «Moneychick666» stolpert durch Social Media Die Oberengstringer Comedian Tamara Cantieni, 47, ist mit ihrem aktuellen Soloprogramm «Bad Influencer» auf Tour. Eine Ulknudel war sie schon in der Schule. Und hat den Schalk nicht verloren.

«Wir möchten nirgendwo anders wohnen.» Tamara Cantieni und ihrer Familie gefällt es in Oberengstringen. Ruedi Burkart

Mit einem breiten Lachen öffnet Tamara Cantieni die Wohnungstür. Seit 17 Jahren wohnt die gebürtige Freiämterin zusammen mit ihrem Mann in Oberengstringen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder im Teenageralter. Das Wohnzimmer ist geschmackvoll eingerichtet und strahlt Wärme aus. «Wir haben es gerne gemütlich», sagt Cantieni. Mann, Kinder, Eigentumswohnung, zwei Katzen – so präsentiert es sich also, das ganz normale Leben der Komikerin. Auf den ersten Blick fast ein wenig langweilig. «Auch wenn das die Leute vielleicht denken, aber wir sind nicht dauernd am Rumblödeln», sagt Cantieni und stellt einen Cappuccino auf den Tisch.

Ende September stellte sie ihr Soloprogramm während eines Gastspiels im Gemeindesaal dem begeisterten Oberengstringer Publikum vor. Der nächste Auftritt wird am 13. November in Basel folgen. Bis Ende Jahr wird Cantieni neunmal mit «Bad Influencer» auf der Bühne gestanden haben. Dass es seit der Premiere im Oktober 2019 bisher nicht zu mehr Vorstellungen gereicht hat, ist – wen wundert's – Corona zuzuschreiben.

«Kaum wollte ich durchstarten, kam der Lockdown. Dann war Schluss, Ende, aus»,

so Cantieni. Langsam, aber sicher komme die Comedy-Szene wieder in Schwung. «Aber die Pandemie wird uns noch eine gewisse Zeit bremsen», sagt sie. So musste beispielsweise eine in Biglen im Emmental geplante Vorstellung Ende Oktober ersatzlos gestrichen werden. Man müsse eben pragmatisch bleiben, meint Cantieni gelassen. Und freut sich darüber, dass sie nach der Vorstellung in Oberengstringen einen Vertrag für einen Auftritt bei «Comedy am Bergli» in Bergdietikon am 13. Mai 2023 unterschreiben konnte.

Das Glas ist für sie immer halb voll

«Solche Aufsteller tun gut», freut sich Cantieni. Aha, ertappt – die lustige Frau ist also doch nicht immer gut drauf. «Doch, eigentlich schon», entgegnet sie, «für mich ist das Glas immer halb voll.» Das mache das Leben in vielen Fällen einfacher. Das vermeintlich Schlimme, Peinliche, Missverständliche wirke aus einer anderen Perspektive eben urkomisch, so die Oberengstringerin. Und dies ist der Kern von Cantienis Comedy: Schlimm ist lustig! Und am liebsten macht sie dabei Witze über sich selbst.

Tamara Cantieni als «Moneychick666» in ihrem Bühnenprogramm «Bad Influencer». zvg

Als Tamara Cantieni im Klosterdorf Muri zu den besten Schülerinnen ihres Jahrgangs 1973 an der Bezirksschule gehörte, schien die akademische Laufbahn der Tochter von Einwanderern aus dem ehemaligen Jugoslawien vorgezeichnet. Doch Teenie Tamara hatte keine Lust auf die Kantonsschule in Wohlen. Sie schloss die KV-Lehre auf einer Bank mit Höchstnoten ab. In ihrem Beruf hatte sie allerdings keine Sekunde gearbeitet. Es zog sie auf die Bretter, die laut einem Sprichwort die Welt bedeuten.

Cantieni bewarb sich 1992 auf gut Glück an der staatlichen Schauspielakademie in Zürich, erhielt zu ihrer eigenen Verwunderung den Zuschlag und absolvierte bis 1995 das Schauspieldiplom. Die «Bretter der Welt» tauschte sie später mit dem Mikrofon, arbeitete als Moderatorin bei Radio Zürisee. Dann kam die Heirat, kamen die Kinder und die Wohnung in Oberengstringen. Der Familienalltag hielt Einzug. Zu eng für die energiegeladene Tamara. Darum war für sie bald klar: «Ich muss wieder rauf auf die Bühne.»

Gedacht, getan. Tamara Cantieni heuerte bei verschiedenen Produktionen an, war unter anderem im Jahr 2009 Teil von Walter Andreas Müllers Bühnenstück «Reifen, Cash und Pannen» im Theater am Hechtplatz. Im Bollywood-Kinofilm «Tandoori Love» hatte sie einen Auftritt als Bijouterieverkäuferin, auch in der Militärklamotte «Achtung, fertig, WK!» war sie kurz zu sehen.

Der entscheidende Abend im Theater Neumarkt

Schliesslich moderierte sie im Theater Neumarkt in Zürich einen Benefiz-Comedy-Abend. Und plötzlich war Cantieni sicher: «Ich mache Comedy. Und zwar mit einem eigenen Soloprogramm.» Das war 2018, also zwei Jahre vor Ausbruch der Coronapandemie. Nur: Worüber sollte sie ein Programm schreiben?

Bis sie im Oktober 2019 vor 200 Zuschauern Premiere feiern konnte, hatte Cantieni phasenweise eine strube Zeit.

«Noch eineinhalb Monate vor der ersten Aufführung wusste ich einfach nicht, wie ich 90 Minuten gestalten sollte. Die Geschichten waren zwar grösstenteils da, es fehlte mir aber ein roter Faden.»

Nach einem Brainstorming mit Regisseurin Anikó Donáth war schliesslich klar: Cantieni nimmt als «Moneychick666» Leute auf die Schippe, deren Leben sich fast nur noch in den sozialen Medien abspielt. «Influencer sind schliesslich in aller Munde. Was, wenn es einen schlechten Influencer gibt, jemanden, der alles für Klicks macht und dabei immer wieder gnadenlos scheitert», sagt Cantieni, «und plötzlich ging es wie von selbst.» Die Gags waren geschrieben, der Name des Programms gefunden: «Bad Influencer».

Der Rest ist Geschichte. Hätte nicht Corona dazwischengefunkt, «Bad Influencer» wäre bis Ende dieses Jahres wohl weit häufiger als lediglich neunmal aufgeführt worden. «2022 wird besser. Ich bin sicher, es geht wieder ‹obsi›», sagt sie und lächelt. Eben: Das Glas ist bei Tamara Cantieni immer halb voll.

Auch wenn sie sich gerne an ihre Jugend im beschaulichen Freiamt erinnert, in Oberengstringen – hier wohnen die Cantienis seit 2004 – fühlt sie sich nach eigenen Worten mit ihrer Familie pudelwohl:

«Das Limmattal passt zu uns, wir passen ins Limmattal. Wir möchten nirgendwo anders wohnen.»

Wie man die Komikerin von ihrem Wohnquartier aus zufrieden über das Limmattal blicken sieht, glaubt man ihr die Worte gern.