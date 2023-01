Melissa Schumacher / CH Media Video Unit

Der Rauch stamme aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses, bestätigte die Kantonspolizei Zürich am Dienstagvormittag gegenüber CH Media. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien zuerst in Sicherheit gebracht worden. Kurz vor 12 Uhr, teilte die Kantonspolizei aber mit, dass die Wohnungen wieder freigegeben und die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihr angestammtes Zuhause konnten. Bislang liegen keine Informationen über verletzte Personen vor.

Ein Leserreporter berichtete, dass der Brand gegen 9.45 Uhr bemerkt worden sei. In einem Video sieht man die starke Rauchentwicklung am Brandort. (osc/liz)

Update folgt...