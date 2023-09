Oberengstringen Sekundarschüler gehen mit Leuchtwesten und Gummihandschuhen auf Abfalljagd für das Klima Die Sekundarschule Allmend Oberengstringen beteiligte sich am Freitag zum ersten Mal am Clean-up-Day. Bei der Aktion geht es um mehr als ein sauberes Limmatufer.

7 Bilder 7 Bilder Die Sekundarschüler gehen mit Leuchtwesten und Gummihandschuhen auf Abfalljagd. Mindestens zu zweit suchen die Jugendlichen das Ufer der Limmat ab. Alex Spichale

Die Begeisterung unter den Schülerinnen und Schüler der Schule Allmend in Oberengstringen hält sich an diesem Freitagmorgen in Grenzen, als ihnen das Programm für den diesjährigen Clean-up-Day erklärt wird. Mehrere Kilometer laufen, die Natur nach achtlos weggeworfenem Abfall durchforsten und diesen anschliessend noch fachgemäss entsorgen; dies alles kommt vielen von ihnen an diesem bewölkten Morgen mühsam und unappetitlich vor.

Spätestens aber als Petra Lakatos, Klassenlehrerin und Gruppenverantwortliche, ihre Schützlinge fragt, ob sie lieber im Klassenzimmer sitzen und eine Mathe-Prüfung schreiben würden, sind alle an Bord. Leuchtwesten werden gefasst, Gummihandschuhe angezogen, Handys abgegeben und schon bald setzt sich das Grüppchen, bestehend aus 15 Teenagern, in Bewegung. Sie bilden die erste von insgesamt zehn Gruppen, die an diesem Tag Oberengstringen säubern.

Die Gruppe 1 des Clean-up-Days der Sekundarschule Oberengstringen präsentiert den Abfall, den sie am Vormittag am Ufer der Limmat gesammelt hat. Bild: Fabian Bächli

Plüschtiere und defekte Gummiboote

Mindestens zu zweit suchen die aus verschiedenen Klassen zusammengewürfelten Jugendlichen das Ufer der Limmat ab. Dabei schlägt die anfängliche Antriebslosigkeit schnell in einen spielerischen Wettbewerb um, bei dem die verschiedenen Gruppen versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Einige sind dabei plötzlich Feuer und Flamme für diese Arbeit und riskieren sogar, in die Limmat zu fallen, um auch wirklich jeden Unrat aus dem Wasser zu fischen.

Die gefundenen Gegenstände geben viel zu reden: Wieso würde jemand seine Brille im Wald entsorgen? Wieso liegen unter einer Bank zehn Zigarettenstummel, wenn gleich daneben ein Aschenbecher steht? Und wieso wirft jemand das süsse Plüschtier weg, das einer Schülerin so gut gefällt, dass sie es gleich mit nach Hause nehmen möchte? Grosse Fundstücke, etwa das ans Ufer geschwemmte und ziemlich lädierte Gummiboot, versetzt die Gruppe in heillose Aufregung: Alle freuen sich über die sich füllenden Müllsäcke – und das, obwohl für die erfolgreichste Gruppe gar keine Belohnung in Aussicht gestellt wurde.

Auf einem Tisch wurden die speziellsten Fundstücke präsentiert. Darunter waren zum Beispiel eine Küchenmaschine, Brillen und eine Kanne Olivenöl. Bild: Fabian Bächli

Auch einige Passantinnen und Passanten sind für die Jugendlichen eine zusätzliche Motivation, weil sie sich bei den Abfallsammelnden für ihre Arbeit bedanken. Die Jugendlichen schauen mit penibler Genauigkeit auf den Boden vor sich. Auch wenn sich die acht Kilometer lange Rundwanderung in die Länge zieht, sind sie bis am Ende bei der Sache.

Das Ziel ist ein nachhaltiger Lerneffekt

Stolz zeigt die Gruppe bei der Rückkehr ins Schulhaus die gefüllten Abfallsäcke – und das zurecht: Sie hat an diesem Morgen gute Arbeit geleistet. Für Lehrerin Petra Lakatos stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie viel die Schülerinnen und Schüler von diesem Tag mitnehmen. Das Abfallsammeln soll bei den Jugendlichen einen nachhaltigen Lerneffekt hinterlassen, der sie ihr Verhalten gegenüber der Umwelt überdenken lässt.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Schule vor dem Clean-up-Day auch einen Theorietag zum Thema Umwelt veranstaltet, an dem die Schülerinnen und Schüler etwas über die Auswirkungen von Plastikmüll auf die Meere sowie die durch Handys verursachte Umweltbelastung gelernt haben.

Für Petra Lakatos steht fest, dass regelmässige Veranstaltungen dieser Art wichtig für die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler sind. Deshalb wird sie sich dafür einsetzen, dass der Clean-up-Day auch nächstes Jahr an der Sekundarschule Oberengstringen stattfinden kann.

Dieses Wochenende finden im Limmattal auch noch zahlreiche weitere Clean-up-Day-Aktionen statt.