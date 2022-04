Oberengstringen Nachwuchscurlerin feiert Erfolg in Schweden: Xenia Schwaller holt mit ihrem Partner inoffiziellen Weltmeistertitel Die 19-jährige Oberengstringerin gewann letzte Woche in der Kategorie Mixed Doubles die Nordic Junior Curling Tour. Nun bereitet sie sich auf ihren nächsten Trip nach Schweden vor. Mit dem Frauen-Team startet sie an der Juniorenweltmeisterschaft.

Die 19-jährige Oberengstringerin Xenia Schwaller traf an der Nordic Junior Curling Tour zusammen mit ihrem Teampartner Noé Traub im Halbfinale auf Kanada und im Finale auf Norwegen. zvg

Die Oberengstringer Curlerin Xenia Schwaller behauptete sich mit Erfolg an der Nordic Junior Curling Tour. Der internationale Wettbewerb, der dieses Jahr vom 20. bis am 24. April in Sundbyberg in Schweden stattfand, gilt als inoffizielle Juniorenweltmeisterschaft. Die 19-jährige Schwaller trat gemeinsam mit dem 20-jährigen Basler Noé Traub in der Kategorie Mixed Doubles an und gewann Gold.

Siege gegen Kanada und Norwegen im Halbfinal und Final

Mit der Nordic Junior Curling Tour betrat die junge Curlerin Neuland. Sie habe zwar schon an zwei internationalen Wettkämpfen teilgenommen, es sei aber ihre erste, wenn auch inoffizielle, Weltmeisterschaft gewesen, sagt Schwaller. Und das in einer für sie ungewohnten Kategorie. «Normalerweise spiele ich im klassischen Vier-Frauen-Team.» Davon liess sie sich aber nicht verunsichern. In den Gruppenspielen erreichten sie und Traub den zweiten Gruppenplatz. Im anschliessenden Halbfinale siegten sie gegen Kanada und schliesslich bezwangen sie im Final auch Norwegen. «Das Niveau war hoch, deshalb mussten wir gut spielen», sagt Schwaller. Mit taktisch oft richtigen Entscheidungen sei ihnen das gelungen. Ausserdem:

«Noé Traub und ich sind ein Paar und haben deshalb gut harmoniert.»

Das Paar und Curlingteam Xenia Schwaller und Noé Traub holte in Schweden an der Nordic Junior Curling Tour in der Kategorie Mixed Doubles Gold. Hier im Bild sind Traub und Schwaller mit James Dryburgh zu sehen, er ist Gründer und Präsident der Nordic Junior Curling Tour. zvg

Nun ist Schwaller für kurze Zeit zurück in der Schweiz, bevor sie erneut nach Schweden fliegt – nach Jönköping. Ab dem 15. Mai finden dort die offiziellen Curling-Juniorenweltmeisterschaften statt. Das Ziel ihres Vier-Frauen-Teams sei sicher eine Medaille, sagt Schwaller. «Wenn wir so spielen, wie wir es können, sollte das drinliegen.»

Auch ihr Heimklub ist auf Erfolgskurs

Um auf solch hohem Niveau mithalten zu können, trainiere sie jeden Tag, sagt Schwaller. An Wettkämpfen trete sie für das Team Schweiz an, doch fürs Training gehe sie noch immer nach Urdorf zu ihrem Heimklub, dem Curling Club Limmattal.

Dieser feierte in letzter Zeit neben Schwallers Sieg in Schweden weitere Erfolge. Das Team des Klubpräsidenten Mario Freiberger gewann am 21. März das Finale der 38. Zürcher Curling Superliga. Und am Wochenende vom 22. bis am 24. April siegte dasselbe Team an der ersten Austragung des Superfinals, des Finals der Schweizer Hallenmeisterschaften in Baden.