Oberengstringen Die Gemeinde plant eine Blumenwiese auf dem Friedhofsgelände Im Kampf gegen Monokulturen will Oberengstringen eine Blumenwiese beim Friedhof anlegen. Dies kostet die Gemeinde rund 6000 Franken.

Für mehr Biodiversität: Künftig soll es auf den Oberengstringer Wiesen mehr summen. Sandro Zimmerli

Oberengstringen soll künftig bunter erblühen. Zwischen dem Friedhofsgebäude und dem Weg mit den Steinquadern will die Gemeinde eine zirka 600 Quadratmeter grosse Wiese mit Sandlinsen, Bollensteinen und Ruderalflächen anlegen. Ruderalflächen nennt man Stellen auf denen nach einem Eingriff ein offener Boden entstanden ist. Dort sollen sich dann farbenfrohe, lichtbedürftige und kurzlebige Pflanzen ansiedeln. Zudem sollen Wurzelstöcke und Stammholz den Insekten als Unterschlupf dienen. Nachdem die Gemeinde diverse Standorte für eine Wildblumen- und Magerwiese begutachtet habe, sei der Friedhof «als idealer Standort» in Frage gekommen.

Das Projekt soll die Gemeinde gesamthaft 5885 Franken kosten. Sie hat den Auftrag dafür der Firma E. Meier Gartenbau AG aus Buchs gegeben.

Etwa so farbig soll die Wiese künftig aussehen. Smbolfoto: Bruno Kissling

Das Anlegen der Blumenwiese soll dem kommunalen Naturschutz und der Biodiversitätsförderungen dienen. «Gerade in der heutigen Zeit, in der die Vielfalt der Pflanzenarten infolge Monokulturen auf den Wiesen abnimmt, und dadurch der Lebensraum der Insekten und Tieren schwindet, ist das Anlegen von Wildblumen- und Magerwiesen als Überlebenschance für die betroffenen Tiere wichtig», teilt die Gemeinde mit. So solle mit den Wildblumen- und Magerwiesen den Nützlingen ein Refugium geschaffen werden, in dem sich die Populationen wieder erholen können.