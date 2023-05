Oberengstringen Nun droht Läden, die Alkohol an Kinder verkaufen, eine zusätzliche Gebühr Betriebe müssen bei Verstössen gegen den Jugendschutz die Gebühr für Alkohol-Testkäufe bezahlen. Oberengstringen passt deshalb die kommunale Gebührenordnung an.

Verkäufer müssen gut hinschauen: Betriebe haben die Kosten für Testkäufe selbst zu bezahlen, wenn sie von einem Testkäufer überführt werden. Symbolbild: Archiv

Bereits heute führen Jugendliche, organisiert durch das Blaue Kreuz, Alkoholtestkäufe bei verschiedenen Verkaufsstellen durch. Sie sind auch in Oberengstringen unterwegs. Nun aber kommen Verstösse gegen die Vorgaben des Jugendschutzes die Betriebe teuer zu stehen. Konkret müssen sie neuerdings eine Gebühr in Höhe von 300 Franken bezahlen, wenn die dafür angestellten Jugendlichen bei ihnen unerlaubterweise Alkohol kaufen konnten.

Die Gemeinde ergänzt dafür die kommunale Gebührenordnung neu mit einer Kontrollgebühr für Alkohol- und Nikotintestkäufe. «Für Alkohol- und Nikotintestkäufe, die zu keinen Beanstandungen führen, werden die Gebühren erlassen», teilt die Gemeinde Oberengstringen weiter mit.

Blaues Kreuz führt jährlich 2000 Testkäufe durch

Testkäufe für Alkohol- und Nikotinprodukte wurden in den vergangenen Jahren meistens im Herbst durchgeführt, wie die Gemeinde schreibt. Dabei wird einerseits kontrolliert, ob die Betriebe Bier, Wein oder Tabakwaren an Unter-16-Jährige verkaufen und andererseits ob sie härtere Alkoholika an Unter-18-Jährige verkaufen.

Im Anschluss an die Testkäufe erhalten die Unternehmen jeweils Lob- oder Tadelbriefe. Dies solle einerseits die Testkäufe ins Bewusstsein der Alkoholverkäufer rücken und andererseits an die Einhaltung der geltenden Vorschriften erinnern. Das Blaue Kreuz führe im Auftrag der Gemeinden und Suchtpräventionsstellen jährlich rund 2000 standardisierte Alkohol- und Tabaktestkäufe durch, heisst es dort. Die regelmässigen Testkäufe sollen so dafür sorgen, dass weniger Alkohol und Tabak illegal verkauft wird.