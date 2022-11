Oberengstringen Niklas und Adriana Bubori holen sich keinen Deal – aber Roland Brack verkauft jetzt ihr Produkt Das Start-up «Ve Cook» holt sich in der Sendung «Höhle der Löwen» auf 3+ zwar keinen Investor, aber einen neuen Absatzkanal. Auch weil die Cooking-Kits den Jurymitgliedern so gut geschmeckt haben.

Das Essen von Niklas und Adriana Bubori schmeckte allen Jury-­Mitgliedern – aber keines davon wollte Geld in das Produkt investieren. Immerhin: Es wird nun auch auf «Brack.ch» verkauft. Bild: zvg / 3+

Nicht alle können gewinnen: Nachdem das Schlieremer Start-up «Oioioi» 900'000 Franken und das Dietiker Start-up «fabas» 100'000 Franken gewonnen hatten, geht das Oberengstringer Start-up «Ve Cook» in der aktuellen Staffel der «Höhle der Löwen» auf 3+ leer aus. Niklas und Adriana Bubori, das Chef-Duo von «Ve Cook», überzeugten bei der am Dienstagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung keine Investorin und keinen Investor. Vergeblich boten Buboris einen Anteil von zehn Prozent an ihrer Firma für 200’000 Franken an.

Aber: Das vegane Chili sin Carne und die veganen Spaghetti Bolognese, die sich mit den Cooking-Kits des Oberengstringer Jungunternehmer-Paars kochen lassen, mundete allen Jurymitgliedern ausgezeichnet. So sagte etwa Unternehmer Roland Brack, es sei eine sehr schwierige Entscheidung gewesen, «weil es hat fantastisch geschmeckt». Und weil Liebe durch den Magen geht, öffnete er den beiden zwar nicht seine prall gefüllte Kasse, aber sein Herz.

«Was ich sehr gerne anbieten kann, ist eine Zusammenarbeit»,

so Brack, der neben dem eigentlichen Produkt auch die Verpackung lobte sowie den Umstand, dass sich die Cooking-Kit-Packungen bestens für den Versand eignen, was ihm als Chef von «Brack.ch» natürlich besonders gefällt. Der Onlineversandhändler hat dementsprechend die Cooking-Kits von «Ve Cook» in sein Sortiment aufgenommen.

Investieren wollte Brack insbesondere deshalb nicht, weil er nicht das Gefühl hatte, im Unternehmen von Niklas und Adriana Bubori etwas beitragen zu können. Food-Unternehmen sind nicht seine Welt.

Warum «Ve Cook» die Jury nicht überzeugen konnte

Die anderen Jurymitglieder monierten bei «Ve Cook» insbesondere, dass der Convenience-Gewinn, den die Cooking-Kits bringen, zu klein sei. Denn wer die Menus perfekt zubereiten will, muss die Cooking-Kits zum Beispiel mit frischen Zwiebeln aufpeppen. Es nützte nichts, dass Buboris darauf hinwiesen, dass sie auf Geschmacksverstärker und dergleichen verzichten und ihr Produkt nur elf Zutaten habe, derweil andere Fleischersatzprodukte auf mehrere Dutzend Zutaten setzen.

Als Buboris ohne Investorengeld den Raum verliessen, kommentierte die Stimme aus dem Off von 3+, ihr Produkt biete «kein Fleisch, aber Fleischersatz» und habe nun «keinen Deal, aber einen Dealersatz». So ein Dealersatz – also ein neuer Absatzkanal – ist immer noch besser als gar kein Deal.