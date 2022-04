Oberengstringen Neuer Pumptrack für den Sommer: Die Gemeinde hat sich beim Kanton für einen Kostenbeitrag beworben Oberengstringen hat beim Kanton Zürich Unterstützung beantragt, um noch diesen Sommer einen Pumptrack installieren zu können. Die neue Outdoor-Anlage würde beim Skatepark am Kirchweg aufgebaut.

So könnte die geplante Pumptrack-Anlage aussehen, die in Oberengstringen beim Skatepark bei der Sportanlage Brunewiis installiert werden soll. Symbolbild: Keystone

Pumptracks sind in. Nun will sich auch die Gemeinde Oberengstringen dem Trend anschliessen und eine solche Anlage installieren. Dazu hat sie sich beim Kanton Zürich für einen Kostenbeitrag beworben. Mit der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank vergibt dieser je 25'000 Franken an zehn Gemeinden und beteiligt sich damit an öffentlich zugänglichen Sportinstallationen. Noch im April werde entschieden, welche Projekte unterstützt würden, heisst es auf der Kantonswebsite.

Der Pumptrack in Oberengstringen würde beim Skatepark bei der Sportanlage Brunewiis am Kirchweg installiert. Er sei als Erweiterung der bestehenden Skateanlage gedacht, sagt Gemeindepräsident André Bender (SVP) auf Anfrage. Erhalte die Gemeinde den beantragten Beitrag von 25'000 Franken, werde der Pumptrack so schnell wie möglich aufgebaut. «Sobald wir einen positiven Bescheid haben, können wir die Anlage bestellen», sagt Bender. «Das Ziel wäre, dass wir sie im Sommer installieren.»

Ohne Beitrag würde das Projekt verschoben

Werde die Bewerbung der Gemeinde vom Kanton abgelehnt und kein Kostenbeitrag gesprochen, müsse das Projekt verschoben werden, so Bender. Denn die Investitionen seien zu hoch, als dass sie der Gemeinderat ohne Budget-Zustimmung der Bevölkerung bewilligen könnte. «Wir müssten den Pumptrack wahrscheinlich für nächstes Jahr budgetieren.»