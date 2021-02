Oberengstringen Neue Schulwebsite geht bald online – Gemeindewebsite erhält neue Funktionen Noch diese Woche soll die neue Website der Schule Oberengstringen lanciert werden. Zudem wird die im Januar erneuerte Gemeindewebsite um einen Schadensmelder und die Möglichkeit, Gemeinderäume zu reservieren, erweitert.

Die Schule Oberengstringen (im Bild das Schulhaus Goldschmied) will die Sportferien nutzen, um die neue Schulwebsite zu lancieren.





Chris Iseli

Anfang Januar schaltete die Gemeinde Oberengstringen ihre neue Website auf. Diese kommt seither optisch attraktiver und technisch moderner daher. Gleichzeitig mit der Gemeindewebsite wurde auch für die Website der Schule ein Redesign in Auftrag gegeben. Läuft alles nach Plan, soll www.schule-oe.ch noch diese Woche in neuem Gewand online gehen, heisst es bei der Verwaltung der Schule Oberengstringen auf Anfrage.

Der Relaunch soll in den Sportferien vollzogen werden, damit noch während den Ferien erste Erfahrungen gesammelt und eventuelle Probleme zum Start behoben werden können. Die neue Schulwebsite wird visuell einen ähnlich Wandel durchmachen wie die Gemeindewebsite und soll moderner, einladender und übersichtlicher daherkommen. Auch die Darstellung auf Smartphones wird mit dem Redesign verbessert.

Schadensmelder und Raumreservation sollen bald folgen

Neben dem anstehenden Relaunch hat die Gemeinde vor Kurzem weitere Verbesserungen für die neue Gemeindewebsite angekündigt. Schon bald soll es möglich sein, über eine Meldefunktion etwaige Schäden an Infrastruktur gleich mit Live-Standort online an die Verwaltung zu übermitteln.

Zudem ist geplant, dass die Bevölkerung demnächst die Räumlichkeiten der Gemeinde wie das Räbhüsli oder das Schützenhaus für Anlässe über die Website reservieren kann. Und nicht zuletzt will die Gemeinde ein Infromationsangebot in Form von Audiodateien in verschiedenen Sprachen aufbauen.