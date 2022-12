Oberengstringen Mehr Platz zum Köcheln, Frittieren und Anbraten: Das Schulhaus Allmend erhält eine zusätzliche Schulküche Die Küche im Oberengstringer Schulhaus platzt aus allen Nähten. Deshalb bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 100'000 Franken für eine neue Schulküche.

Im praktischen Teil des Schulfachs Wirtschaft, Arbeit und Hauswirtschaft legen die Schülerinnen und Schüler selbst Hand an. Archiv / Britta Gut

Der Oberengstringer Gemeinderat hat auf Antrag von Liegenschaftenvorsteherin Gabriella Martini (parteilos) einen Objektkredit von 100'000 Franken für den Einbau einer zusätzlichen Schulküche im Schulhaus Allmend bewilligt.

Die Kosten seien im Budget der Investitionsrechnung 2022 enthalten, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Der Auftrag für die Anfertigung und den Einbau der Küche wurde an die Firma Beutter Küchen AG aus Unterengstringen vergeben.

Eine zusätzliche Küche ist nötig, weil der Platz in der bestehenden Küche für den Unterricht im Fach Wirtschaft, Arbeit, Hauswirtschaft nicht mehr ausreicht. Aktuell könnten an jeder Kochinsel zur Umsetzung der Lernplanziele höchstens drei Schülerinnen und Schüler arbeiten, schreibt der Gemeinderat. Beim aktuellen Stand seien dies zwölf Schülerinnen und Schüler, die gleichzeitig in der Küche hantieren dürfen. Die zweite Halbklasse müsse in dieser Zeit anders beschäftigt werden, was kreative Lösungen erfordere.

Diese Lösungen führten nicht immer zu zufriedenstellenden Massnahmen, die auch den Vorgaben des Volksschulamtes entsprechen würden. Deshalb habe die Schulpflege den Bedarf für eine zweite Schulküche mit drei weiteren Kochinseln angemeldet, um den Unterricht parallel abhalten und alle Vorgaben des Volksschulamtes einhalten zu können. (liz)