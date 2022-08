Oberengstringen Linda Fäh begeistert am Dorfplatzfest Eine singende Ex-Miss-Schweiz, eine jüdische Geschichte und etwas Magie: Der viertägige Anlass in Oberengstringen bot für jeden etwas.

Linda Fäh war nicht die einzige Musikerin am Dorfplatzfest in Oberengstringen. Christian Murer

Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh zog das Publikum des Oberengstringer Dorfplatzfests in ihren Bann. Am Samstagabend trat die werdende Mutter auf die Bühne. Mit ihren federleichten, packenden Songs sorgte sie im Festzelt für Stimmung. Fäh singt und spielt Gitarre seit ihrem fünften Lebensjahr. Und für die Versammelten hatte sie eine persönliche Botschaft parat:

«Auf diesen ersten Auftritt in Oberengstringen freue ich mich ganz besonders.»

Die viertägige Veranstaltung wartete mit einem vielfältigen Programm auf. Sie startete am Donnerstagabend mit Michael Steiners Film «Wolkenbruch». Eine rührende Geschichte über den jüdischen Alltag in der Stadt Zürich mit dem bekannten Schweizer Schauspieler Joel Basman in der Hauptrolle.

Am Freitagmorgen fand die Zelteröffnung mit dem Kinderkonzert «Zwirbelwind» statt. Im Foyer der reformierten Kirche fanden die Besucher ein Raclette-Stübli, das auch Crêpes anbot. Das Barzelt wiederum eröffnete der Feuerwehrverein Engstringen – und die Kreismusik Limmattal die Tapasbar. Am Abend trat der Bauchredner Roli Berner auf und später das Trio um Sänger Patric Scott.

Waffeln, Hüpfburg und Eisenbahnamateure

Am Samstag sorgte die Pfadi Laupen im Schulhaus Rebberg für Spiel und Spass mit Waffeln. Im Festzelt trat die Kreismusik Limmattal zum Jubilarenkonzert auf. Ebenfalls im Schulhaus Rebberg gab es für Kinder ein Karussell, eine Hüpfburg und einen Ort, wo sie sich schminken lassen konnten.

Derweil präsentierten die Eisenbahnamateure einen Tag der offenen Tür. Später spielte die Jugendband der Musikschule Limmattal 4B4 mit Anand, Nicolas, Zoe, Julia und Leiter Daniel Notter vier packende Lieder. An den Tischen im Festzelt verzauberte der Magier Tino Plaz die Gäste. Etwas Pech hatte der Elternverein Oberengstringen an seinem Essensstand. Eine Zeit lang hatten sie keinen Strom und dann fiel auch noch eine Fritteuse aus.

Zum Abschluss feierte Oberengstringen am Sonntagmorgen in der katholischen Kirche St. Mauritius einen Gottesdienst mit dem Chor und Kinderchor «Les Rossignols». Gemeinde- und OK-Präsident André Bender (SVP) war zufrieden mit dem Fest: «Ich bin beeindruckt und dankbar für das Engagement sämtlicher Helferinnen und Helfer. Ohne sie könne ein solch aufwendiges Dorfplatzfest nicht durchgeführt werden.