Oberengstringen Mehr Raum für die Schule: Gemeinde plant Gubrist-Neubau und will Aussenzimmer im Schulhaus Allmend überdachen Der Gemeinderat macht weitere Schritte, um den Neubau des Gubrist-Schulhauses zu planen. Zudem erhält das Schulhaus Allmend ein zusätzliches Klassenzimmer.

Seit Jahren wird über den Neubau des Schulhaus Gubrist in Oberengstringen diskutiert. Lydia Lippuner

Die Oberengstringer Schulraumplanung geht in die nächste Runde. Nachdem schon seit Jahren über einen Neubau des Schulhauses Gubrist diskutiert wird, macht der Gemeinderat nun einen nächsten Schritt, um das 1966 erbaute Schulhaus zu ersetzen. Er hat einen Kredit für weitere Vorstudien bewilligt.

Rückblende: Am 29. August 2022 bewilligte der Gemeinderat die Weiterentwicklung und Bearbeitung einer Variante für den Abbruch und Neubau des bestehenden Schulhauses Gubrist.

Der Gemeinderat beauftragte die Arbeitsgruppe «Schule Gubrist», das Projekt weiter zu bearbeiten. Eine erste Startsitzung der Arbeitsgruppe zusammen mit einer externen Begleitung durch die Zürcher Firma Wüest Partner habe stattgefunden, teilt die Gemeinde nun mit. Auch die Phase «strategische Planung» sei durch Wüest Partner begleitet worden und sei inzwischen abgeschlossen.

Der Gemeinderat hat nun einen Kredit von 25’000 Franken genehmigt für weitere Dienstleistungen von Wüest Partner. Konkret geht es um weitere Vorstudien zum Neubau des Schulhauses Gubrist. Wüest Partner wurde beauftragt, ein Projekthandbuch und ein Pflichtenheft inklusive eines Raumprogramms mit einer Konzeption möglicher öffentlicher Nutzungen zu erarbeiten.

Auf dem Areal Rebberg-Gubrist befinden sich drei Schulhäuser, eine Turnhalle und die Wohnung des Leiters Hausdienste. 2020 gingen durchschnittlich 150 Schülerinnen und Schüler sowie rund 60 Kindergartenkinder auf der Anlage ein und aus.

Diese Terrasse im Schulhaus Allmend wird überdacht: Im dritten Stock des Schulhauses soll ein weiteres Klassenzimmer entstehen. Bild: Lydia Lippuner

Aussenzimmer wird zum Klassenzimmer

Nicht nur beim Schulhaus Gubrist tut sich etwas. Der Oberengstringer Gemeinderat hat auf Antrag der Schulpflege auch einen Projektierungskredit in Höhe von 150’000 Franken genehmigt. Mit dem Kredit soll der Umbau des bestehenden Aussenklassenzimmers zuoberst im Neubau des Schulhauses Allmend in ein Klassenzimmer in die Wege geleitet werden.

«Aus Sicht der Schule ist es sinnvoll, das Aussenklassenzimmer auf das Schuljahr 2024/2025 hin in ein Schulzimmer umzubauen», teilt die Gemeinde mit. Diese Möglichkeit sei bereits bei der Erstellung des 2017 fertiggestellten Neubaus berücksichtigt worden. Das Aussenklassenzimmer war ursprünglich als Reserve-Zimmer angedacht, in den letzten Jahren sei das Aussenzimmer aber nicht sinnvoll genutzt worden. Die 150’000 Franken für das Vorprojekt sind bereits im Budget 2023 enthalten. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung steigen die Schülerzahlen in der Oberstufe kontinuierlich an. Deshalb benötigt das Schulhaus Allmend mehr Klassenzimmer.

Der Gemeinderat hat nun die Liegenschaftenabteilung beauftragt, das Projekt dieses Jahr auszuarbeiten und im nächsten Jahr die Umbauarbeiten anzugehen, sodass das zusätzliche Zimmer im August 2024 bereit ist.