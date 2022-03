Oberengstringen Jahresrechnung 2021: Ergebnis ist mehr als zehn Millionen besser als budgetiert Statt einem Minus von knapp einer Million hat die Gemeinde Oberengstringen 2021 ein Plus von fast zehn Millionen Franken erwirtschaftet. Eine Steuersenkung steht trotzdem nicht in Aussicht.

Die Gemeinde Oberengstringen darf sich über einen Ertragsüberschuss freuen. Severin Bigler

Einen Aufwandüberschuss von 972'000 Franken hatte die Gemeinde Oberengstringen für das Jahr 2021 budgetiert. Nun hat sie das Jahr aber weitaus besser abgeschlossen als erwartet: Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 9,47 Millionen Franken, wie die Gemeinde mitteilte. Das ergibt ein um 10,44 Millionen besseres Rechnungsergebnis als ursprünglich budgetiert. Die Oberengstringer Stimmberechtigten müssen die Jahresrechnung am 27. Juni an der Gemeindeversammlung noch genehmigen.

Als Grund für dieses «einmalige Ergebnis» nennt die Gemeinde in erster Linie ausserordentliche Erträge durch Grundstückgewinnsteuern. «Ich bin seit 2006 im Gemeinderat und kann mich nicht erinnern, dass es jemals so einen guten Rechnungsabschluss gab», sagt Gemeindepräsident und Finanzvorstand ad interim André Bender (SVP) auf Anfrage. «Darüber freuen wir uns natürlich.»

André Bender (SVP), Gemeindepräsident und Finanzvorstand ad interim der Gemeinde Oberengstringen. zvg

Steuersenkung wäre «doppelte Strafe»

Dürfen sich die Oberengstringerinnen und Oberengstringer also schon bald auf eine Steuersenkung freuen? Nicht unbedingt. Denn die neu erstellte Liegenschaftenstrategie zeige deutlich, dass in den kommenden Jahren grössere Investitionen anstehen, heisst es weiter in der Mitteilung. Bis Ende Legislatur, also Ende Juni, will der Gemeinderat die Strategie absegnen. Konkret gehe es unter anderem um Sanierungen und Ersatzbauten bei älteren Liegenschaften, die in die Jahre gekommen seien, sagt Bender. Zudem stehen die Sanierung des Gemeindehauses und die Umgestaltung des Dorfplatzes noch bevor. «Damit die Verschuldung in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden kann, ist die Gemeinde Oberengstringen auf ein überdurchschnittliches Nettovermögen angewiesen», schreibt die Gemeinde.

Bender sieht den Ertragsüberschuss eher als schönen Zustupf an. «Zuerst müssen wir diese Investitionen finanzieren, dann können wir wieder über eine Steuersenkung diskutieren», sagt er. Bei einem tieferen Steuerfuss erhielte die Gemeinde auch weniger Finanzausgleich. «Das wäre eine doppelte Strafe», sagt er.