Oberengstringen Gemeinderat hat 400'000 Franken für die Sanierung des Kirchwegs bewilligt Dieser Teil der Bauarbeiten am Kirchweg dauert von September bis Oktober.

Am Kirchweg in Oberengstringen stehen weitere Bauarbeiten an. Urs Bucher

Von Anfang September bis Ende Oktober soll in Oberengstringen der Kirchweg im rund 300 Meter langen Abschnitt von der Allmendstrasse bis zur Lanzrainstrasse saniert werden. Der Gemeinderat Oberengstringen hat dafür nun einen Kredit in der Höhe von 400’000 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Im Budget 2022 war dafür eigentlich ein Betrag von 450’000 Franken enthalten.

Die Bauausführung soll mit dem Ausbau der Fernwärmeleitungen der Limeco und mit anderen Werken – insbesondere Kanalisationsleitungen und Wasserleitungen – koordiniert werden. Weiter wird im Kirchweg von der Allmendstrasse bis zur Grenze mit der Stadt Zürich die Beleuchtung ersetzt. Es werden neue LED-Leuchten erstellt.

Der Gemeinderat hat das Geroldswiler Ingenieurbüro Landis AG mit der Projektierung und Bauleitung beauftragt. Die Strassenarbeit wurde an die Firma Isen Tiefbau AG aus Otelfingen vergeben.

Die Isen Tiefbau wurde im gleichen Abschnitt schon von der Limeco mit den Grabarbeiten für die Werke beauftragt.