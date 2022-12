Oberengstringen Eingeschränkte Beleuchtung: Wie die Gemeinde Energie spart und sich auf eine mögliche Mangellage vorbereitet Oberengstringen schaltet einen Teil der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung und der Strassenbeleuchtung nachts aus. Zudem beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe damit, wie alle relevanten Dienstleistungen während einer Mangellage sichergestellt werden können.

In öffentlichen Gebäuden wie dem Gemeindehaus wird seit Ende Oktober nur noch auf 19 bis 20 Grad geheizt. Lydia Lippuner

In den vergangenen Wochen haben verschiedene Limmattaler Gemeinden kommuniziert, wie sie dazu beitragen, im Winter eine potenzielle Strommangellage zu verhindern. Auch in Oberengstringen unternimmt die Gemeinde bereits Massnahmen, um Energie zu sparen, wie sie vor kurzem mitteilte.

Dort, wo es möglich sei, werden laut Gemeinderat 50 Prozent aller Strassenbeleuchtungen zwischen 1 Uhr bis 5 Uhr morgens abgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen würden aber nicht alle ausgeschaltet. Diese Massnahme sei bereits per Ende November in Zusammenarbeit mit dem Stromversorger EKZ umgesetzt worden, schreibt Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther auf Anfrage. Weiter bleiben gemäss Mitteilung die Weihnachtsbeleuchtungen der Gemeinde an so vielen Orten wie möglich ebenfalls zwischen 1 Uhr und 5 Uhr dunkel.

Ausserdem werde die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden nur noch auf 19 bis 20 Grad geheizt. Das betrifft unter anderem die Schulhäuser, die Gemeindeverwaltung und den Gemeindesaal. Dies schon seit Ende Oktober, wie Ebnöther präzisiert.

Arbeitsgruppe soll für die nächsten Jahre planen

Der Gemeinderat geht davon aus, dass eine mögliche Energiemangellage auch in den nächsten Jahren zum Thema werden könnte und plant deshalb auch langfristiger. Eine neu ins Leben gerufene Arbeitsgruppe soll für die Sicherstellung der betriebsrelevanten Systeme wie die Wasserversorgung, die Abfallentsorgung und Verwaltungsdienstleistungen verschiedene Massnahmen erarbeiten. Neben Ebnöther sind in der Gruppe diverse Leitungen verschiedener Verwaltungsbereiche vertreten.

Das Ergebnis der Arbeit soll dem Gemeinderat laut Ebnöther bis Ende Januar 2023 zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. «Die Umsetzung sollte dann zeitnah erfolgen», sagt der Gemeindeschreiber. Vor allem dort, wo die Gemeinde nicht von Dritten abhängig sei, wie etwa bei internen Prozessen und Steuerungen.

Weiter ruft der Gemeinderat in seiner Mitteilung auch die Bevölkerung und Firmen dazu auf, sich aktiv am Energiesparen zu beteiligen. «Es ist dabei die Summe von kleinen Massnahmen, die einen grossen Unterschied macht», schreibt er. Der Gemeinderat betont aber auch, dass alle Sparmassnahmen zurzeit lediglich empfohlen würden.

Für die wichtigsten, schnell und einfach umzusetzenden Empfehlungen, wie und wo sich am meisten Energie sparen lässt, verweist der Gemeinderat auf die vom Bund entwickelte Plattform nicht-verschwenden.ch. Zudem ist geplant, sämtliche Haushalte im Dorf mit Flyern über die aktuelle Situation rund um die Energiemangellage zu informieren.