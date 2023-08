Oberengstringen Dorffest stiess trotz heftigem Regen auf grossen Anklang Ein grosser Kinderbereich, ein Rap-Konzert und die Ehrung der älteren Gäste: Der viertägige Anlass in Oberengstringen bot für alle Generationen etwas.

7 Bilder 7 Bilder Am Freitag fand ein Tambouren-Marsch durch Oberengstringen statt. Grund dafür war das Dorfplatzfest. Christian Murer

Mit einer Open-Air-Aufführung der Komödie «Die goldenen Jahre» startete das Oberengstringer Dorfplatzfest am Donnerstagabend. Am Freitag traten einige Musiker auf. Am frühen Abend trat die Schwyzerörgeli Gruppe Schlieren auf. Später zog ein Tambourenmarsch durch das Dorf. Nach der offiziellen Begrüssung des Gemeindepräsidenten André Bender (SVP) übernahm die Sängerin Helen Pfaff die Unterhaltung im blau-gelb dekorierten Festzelt.

Am Samstag ging es mit Musik und Unterhaltung weiter. Einer der Höhepunkte bildete die Ehrung der älteren Generation mit einem anschliessenden Jubilaren-Konzert der Kreismusik Limmattal. Während am Abend im Gemeindesaal im Zentrum die Neuzuzüger zum Apéro eingeladen waren, rockte draussen im Festzelt die Jugendband 4B4 der Musikschule Engstringen. In den späteren Abendstunden wurde aus dem Dorfplatz ein Partyplatz: Bis Mitternacht unterhielt die Band Kitsch die Festbesucherinnen und -besucher.

Festbereich Kinder und Jugendliche

Da sich nicht genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet hatten, fiel die Familien-Olympiade ins Wasser. Der Kinderbereich bot aber viele andere Angebote: Es gab beispielsweise Ponyreiten, ein Karussell, Bullriding und eine Hüpfburg. Der Kinderflohmarkt lockte mit dem Slogan: «Alles zum halbe Priis». Auch kleine Feuerwehr-Freunde kamen auf ihre Kosten: Die Feuerwehr Engstringen war mit der Autodrehleiter und dem brandneuen Tanklöschfahrzeug auf dem Platz. Im Jugendbereich lockten ein Boxautomat, ein XXL-Töggelikasten sowie das Konzert von Rapper Didi die Jugendlichen an.

Ökumenischer Gottesdienst mit Jodlerin

Den Abschluss des Dorfplatzfestes am Sonntagmorgen bildete der ökumenische Gottesdienst mit der Höngger Jodlerin Luise Beerli. Abschliessend sagte Gemeindepräsident André Bender (SVP): «Trotz dem teilweise heftigen Regen konnte das Fest erfolgreich durchgeführt werden. Das Dorfplatzkino am Donnerstag war mit gegen hundert Besuchern sehr gut besucht. Helen Pfaff am Freitag wie auch die Mundartband Kitsch am Samstag sorgten für eine gute Stimmung im Festzelt.»

Sorgen mache ihm lediglich, dass es immer schwieriger werde, so viele Helferinnen und Helfer zu finden, um ein Fest in dieser Grösse durchzuführen. Insgesamt sei er aber glücklich, dass das Dorfplatzfest so reibungslos und unfallfrei über die Bühne gegangen sei.