Oberengstringen Die Stimmberechtigten sollen dem Gemeinderat mehr auf die Finger schauen können Der Jurist Artur Terekhov will den Oberengstringer Gemeinderat per Einzelinitiative zu mehr finanzieller Transparenz zwingen. Damit kratzt Terekhov an einem Entscheid, den das Volk vor fünf Jahren fällte.

Artur Terekhov engagierte sich auch gegen die Corona-Schutzmassnahmen sowie für die No-Billag-Initiative. Sandra Ardizzone

Der Oberengstringer Gemeinderat darf bis zu zwei Millionen Franken für den Erwerb von Liegenschaften des Finanzvermögens sowie für Investitionen in solche ausgeben, ohne dass er die Gemeindeversammlung befragen muss. Dies missfällt dem Oberengstringer Juristen Artur Terekhov. «Ich wurde von einer Kollegin, ebenso Juristin, auf diesen aussergewöhnlich hohen Betrag angesprochen», sagt er. Deshalb habe er nun wieder eine Einzelinitiative zur kommunalen Abstimmung eingereicht.

Die Initiative mit dem Titel: «Stärkung der direkten Demokratie bei Immobilienausgaben der Gemeinde» betrifft den Kauf und die Sanierung von Liegenschaften des Finanzvermögens. Das sind Immobilien der Gemeinde, die nicht direkt für die Erfüllung von Staatsaufgaben wie etwa Schule oder Verwaltung gebraucht werden. In Oberengstringen handelt es sich dabei um Häuser wie das Rebhüsli, die Geschäftslokale des Zentrums oder Mietwohnungen für Privatpersonen.

Bei einer Annahme seiner Initiative sollen die Oberengstringerinnen und Oberengstringer Stimmberechtigten künftig befragt werden müssen, wenn eine Liegenschaft für mehr als eine Million Franken gekauft oder eine Sanierung für mehr als 500’000 Franken durchgeführt wird. Bis zu diesem Betrag habe der Gemeinderat auch weiterhin freie Hand. Der aktuelle Betrag von zwei Millionen ermögliche es dem Gemeinderat, die meisten Renovationsgeschäfte in Eigenregie durchführen zu können. «Dieser Betrag ist verglichen mit den umliegenden Gemeinden sehr hoch und auch sonst fast nur bei Bezirkshauptorten üblich», sagt Terekhov.

In Unterengstringen verfügt der Gemeinderat nur über 300'000 Franken

Ein Blick in die umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Finanzkompetenz sehr unterschiedlich gehandhabt wird. So erlaubt die Nachbargemeinde Unterengstringen dem Gemeinderat nur über Sanierungen bis zu einer Höhe von 300'000 Franken zu entscheiden. In Birmensdorf liegt die Limite bei 500'000 Franken und in Urdorf bei zwei Millionen.

Terekhov betont, dass er die Sanierung und den Kauf von Liegenschaften durch die Gemeinde nicht grundsätzlich in Frage stelle. Doch man müsse die demokratische Mitsprache bei Gemeindeausgaben im Zusammenhang mit den Liegenschaften des Finanzvermögens erhöhen. Er sagt: «Die Steuerzahler sollen sehr wohl mitreden dürfen, wie die Gemeinde ihr Geld ausgibt, beziehungsweise ob sie haushälterisch damit umgeht oder Immobilien auf Vorrat ‹vergoldet›.»

Stimmberechtigte goutierten neue Gemeindeordnung

Mit seiner Initiative kratzt Terekov am Entscheid, den die Stimmberechtigten im September 2017 mit der Annahme der totalrevidierten Gemeindeordnung getroffen haben. Damals entschieden die Oberengstringer mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen-Anteil, dass sie die Erhöhung der Finanzkompetenzen des Gemeinderats goutieren. Terekhov stellt den Entscheid in Bezug auf die einzelnen Teilaspekte der Gemeindeordnung jedoch in Frage.

Er sagt: «Damals nutzte der Gemeinderat die Gunst der Stunde, denn eine Totalrevision der Gemeindeordnung war aufgrund des damals neuen kantonalen Gemeindegesetzes obligatorisch.» Mit der revidierten Gemeindeordnung habe er den Stimmberechtigten eine Ansammlung mit unterschiedlichen Artikeln zur Annahme vorgelegt.

Tatsächlich ging Gemeindepräsident André Bender (SVP) an der vorberatenden Gemeindeversammlung im Jahr 2017 jeden der 50 Artikel einzeln durch, damit die Bürgerinnen und Bürger Änderungsvorschläge zu Handen der Urnenabstimmung hätten einbringen können, falls ihnen etwas nicht gepasst hätte. Terekhov sagt nun: «Wenn die Stimmberechtigten in einer isolierten Frage bestimmen können, über wie viel Geld der Gemeinderat verfügen darf, wird die Abstimmung möglicherweise zu einem ganz anderen Resultat führen.»

Terekhov machte sich bereits für verschiedene Anliegen stark

Terekhov ist bereits für verschiedene politische Aktionen bekannt. So reichte er 2019 in Oberengstringen eine Kulturinitiative ein, welche die kommunalen Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen auf 100’000 Franken deckeln sollte. Während der Pandemie machte er sich überdies – publizistisch und gerichtlich – gegen die Corona-Schutzmassnahmen stark. Diese griffen laut dem Juristen teilweise übermässig stark in die Selbstbestimmung der Bürger ein. Auf nationaler Ebene gehörte Terekhov 2018 zu den Initianten der abgelehnten No-Billag-Initiative. Parteipolitisch ist Terekhov nach einem zweijährigen Abstecher in die SVP heute Mitglied der Libertären Partei. «Im Herzen sehe ich mich als einen unabhängig denkenden, machtkritischen und freiheitsliebenden Parteilosen», sagt er.

Zur Person: Artur Terekhov Im Alter von 3 Jahren ist Artur Terekhov aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Nach der Altsprachlichen Matura studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Nun arbeitet Terekhov als selbstständiger Rechtsvertreter. Früher schrieb er als Kolumnist für die «Limmattaler Gewerbezeitung» und andere Medien, heute hauptsächlich für «Die Ostschweiz». Terekhov ist in Zürich Oerlikon aufgewachsen und wohnt seit 2016 in Oberengstringen.

Nebst dem Freiheitsgedanken schwingt auch eine Prise Misstrauen in Terekhovs Argumentation mit. «Es ist kein besonderes Geheimnis, dass gerade auf Gemeindeebene viele Personen in der Gemeindeexekutive sitzen, welche über eine gewisse Nähe zum lokalen Gewerbe verfügen», sagt er. Das sei so gesehen noch nicht schlimm, es habe jedoch einen Haken. «Je weniger aber der Stimmbürger mitreden darf, umso weniger werden auch kritische Fragen gestellt.»

Das erhöhe die Gefahr, dass staatliche Aufträge nicht in erster Linie nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern in Folge persönlicher Sympathien erteilt werden. Darüber hinaus führe eine stärkere demokratische Mitsprache in der Regel auch zu einer grösseren Transparenz in Sachgeschäften und dies mache die Gemeinde wiederum attraktiver.

«Aus diesen Gründen kann der Gemeinderat – wenn er nichts zu verheimlichen hat – nicht gegen die Initiative sein», sagt Terekhov. Er erhofft sich, dass sein Vorstoss gelingt und die Initiative an der Urnenabstimmung angenommen wird. Dann würde ab 2024 an der Gemeindeversammlung vermehrt über kleinere Sanierungen diskutiert. Dies hätte einen zusätzlichen positiven Effekt. «Die Annahme der Initiative würde zu spannenderen Versammlungen führen, da die Leute so auch mehr partizipieren», sagt er.