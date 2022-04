Oberengstringen Genehmigung frühestens im Sommer: Die neue Bau- und Zonenordnung ­verzögert sich weiter Zuerst ein Rechtsstreit und nun lässt der Kanton auf sich warten: Oberengstringen braucht Geduld für seine neue Ortsplanung.

Oberengstringen erneuert sich – hier ein Bild von der Baustelle des Neubauprojekts Lanzrain der Baugenossenschaft Schönheim im Jahr 2020. Auf die neue Bau- und Zonenordnung muss die Gemeinde aber noch eine ganze Weile warten. Themenbild: Alex Spichale

Am 14. Juni 2021 hatte die ­Oberengstringer Gemeindeversammlung Ja gesagt zur Totalrevision der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung, zu der insbesondere auch die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) gehört, welche Oberengstringen unter anderem mehr Verdichtung bringen soll. Seit der Abstimmung an der Gemeinde­versammlung ist die Sache ins Stocken geraten. Die neuen Planungsinstrumente sind nach wie vor nicht in Kraft gesetzt, wie die Gemeinde Oberengstringen mitteilt.

Zuerst sei am 22. Juni 2021 ein Rekurs eingereicht worden. Diesen habe der Dietiker Bezirksrat am 26. August abgewiesen. Der Rekurs wurde von der Gegenpartei aber weitergezogen an das Baurekursgericht. Dieses wiederum hat den Rekurs dann am 26. November 2021 abgewiesen. Der Rechtsstreit endete sodann und im ­Dezember 2021 konnte das Verfahren zur Genehmigung der revidierten Richt- und Nutzungsplanung durch die kantonale Baudirektion gestartet werden. Aber, so schreibt die Gemeinde Oberengstringen in einer Mitteilung: «Leider zeigt sich, dass die Baudirektion die Frist von drei Monaten für die Genehmigung nicht einhalten kann. Die zuständigen Ämter benötigen mehr Zeit. Wir müssen davon ausgehen, dass die Festsetzung frühestens vor den Sommerferien 2022 erfolgen kann.»

Gesuche werden bereits anhand neuer Regeln geprüft

Das heisst, dass die kantonale Baudirektion frühestens im Juni den neuen Oberengstringer Planungsinstrumenten ihren Segen geben wird. Gleichzeitig heisst das aber nicht, dass in Oberengstringen alles beim Status quo bleibt. Im Gegenteil: Die revidierte BZO habe zurzeit bereits eine «negative Vorwirkung». «Die Baukommission prüft die Baugesuche bereits aufgrund der neuen und der aktuell gültigen Bestimmungen», erklärt die Gemeinde Oberengstringen. Zudem können Grundeigentümer, die zum Beispiel eine Aufstockung ihres Gebäudes planen, bereits jetzt ihre Bauvorhaben anhand der neuen Bestimmungen durch die Baukommission prüfen lassen.

Bei Fragen stünde jeweils der Oberengstringer Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter Matthias Ebnöther zur Verfügung, hält die Gemeinde zudem in ihrer Mitteilung fest.