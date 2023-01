Oberengstringen Der Gemeindepräsident spricht wieder live – und erinnert an ein «unschätzbares Privileg» André Bender konnte am Oberengstringer Neujahrsapéro am 1. Januar über 80 Gäste empfangen.

Die Delegation des Gemeinderats am Oberengstringer Neujahrsapéro 2023: Gemeinderat Kurt Leuch (Forum), Gemeinderätin Gabriella Martini (parteilos), Gemeindepräsident André Bender (SVP) und Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther. David Egger

Der Oberengstringer Gemeindepräsident nimmt seine erste Amtshandlung jeweils schon am 1. Januar vor 11 Uhr in Angriff. Dann trudeln die ersten Gäste im Gemeindesaal im Zentrum ein – beim Eingang steht jeweils André Bender (SVP) mit seiner Frau Catherine und begrüsst sie, freut sich über ihre Anwesenheit und wünscht ihnen ein gutes neues Jahr. Etwas über 80 Personen kamen dieses Jahr zum Neujahrsapéro. Neben Bender war der Gemeinderat auch mit Kurt Leuch (Forum) und Gabriella Martini (parteilos) vertreten. Und auch Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther war mit von der Partie.

Alle hörten später gespannt der Neujahrsansprache von Gemeindepräsident Bender zu. Zuallererst verlieh er seiner Freude Ausdruck, dass er seine Rede wieder live halten konnte. Rückblende: 2022 und 2021 gab es die Ansprache wegen Corona nur auf virtuellem Weg, 2020 war der letzte Neujahrsapéro im Gemeindesaal.

Damals, am 1. Januar 2020, freute sich Oberengstringen noch auf sein 1150-Jahr-Jubiläum. Der Gemeindepräsident und die Oberengstringer First Lady zelebrierten das mit edelster mittelalterlicher Tracht. Aber dann kam Corona. Um das Fest nicht ein ums andere Mal verschieben zu müssen, wurde langfristig neu geplant. Neu sollen nicht 1150, sondern 1155 Jahre gefeiert werden. «Vielleicht ist uns das Jahr 2025 besser gesinnt», meinte Bender nun in seiner Rede.

Erinnerung an den 1. Januar 2020: Damals, vor drei Jahren, fand der letzte Oberengstringer Neujahrsapéro statt. André und Catherine Benders empfingen die Gäste damals in mittelalterlicher Tracht. Sie zelebrierten damit die Vorfreude auf das 1150-Jahr-Jubiläum von Oberengstringen, das dann aber wegen Corona abgesagt wurde. David Egger

Bender blickte auf 2022 zurück und erwähnte auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Energiemangellage. In den letzten zwei Jahren sei vielen bewusst geworden, wie wichtig Energie ist und was es heisst, gesund, frei und in Frieden zu leben.

Doch die Freiheit sieht Bender unter Druck. «Mehr und mehr richtet man sich auf die Minderheiten aus. Unsere Freiheit wird je länger, je mehr durch immer abstrusere Gesetze beschnitten. Es wird unbewilligt demonstriert und unsere Strassen blockiert, indem sich Chaoten am Boden festkleben», so Bender. Er mahnte: «Die Schweiz ist bis heute eines der freisten Länder auf dieser Welt. Ein unschätzbares Privileg. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Freiheit und Selbstbestimmtheit in Zukunft nicht verlieren.»

Im Rückblick erinnerte sich Bender auch daran, dass sich 2022 auch so einige freudige Sachen ereigneten – insbesondere das gut besuchte Dorfplatzfest, das ohne Coronaeinschränkungen stattfinden konnte.

Traditionell gibt es am Oberengstringer Neujahrsapéro auch ein Bhaltis. Heuer konnten die Gäste Multifunktionsschlüsselanhänger in Form von vierblättrigen Kleeblättern mitnehmen, die unter anderem als kleines Lineal und auch als Flaschenöffner genutzt werden können.