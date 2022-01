Oberengstringen Die Umgestaltung des Oberengstringer Zentrums geht in die Schlussrunde Die Amavita-Apotheke sowie der Schmuck- und Uhrenladen sind umgezogen. Ins leerstehende Ladenlokal neben der Migros wird Ende März das Modegeschäft VA Metropol einziehen.

Der Gemeindepräsident ist zufrieden mit dem Zentrum Oberengstringen: «Die neuen Auftritte der Geschäfte werten das Oberengstringer Zentrum auf», sagt André Bender. Florian Schmitz

Die Umgestaltung des Zentrums Oberengstringen ist wieder einige Schritte weiter. So bedienen die Angestellten der Amavita-Apotheke ihre Kunden seit einigen Wochen am neuen Standort in der ehemaligen Pizzeria gegenüber der Poststelle. «Über den neuen und helleren Standort der Amavita hörte ich bisher nur Positives», sagt André Bender (SVP), der als Gemeindepräsident von Amtes wegen im Verwaltungsrat der Zentrum Oberengstringen AG Einsitz nimmt. Neben der Apotheke stehen den Besucherinnen und Besuchern des Zentrums neu auch öffentliche WCs zur Verfügung.

Die Amavita-Apootheke erhielt ein grösseres und helleres Lokal. zvg

Der Schmuck- und Uhrenladen Mimi, der sich beim Haupteingang zum Einkaufszentrum befand, ist inzwischen in seine neuen Räumlichkeiten in der Ladengasse – nämlich in das ehemalige Schuhgeschäft – umgezogen. Auch dieser Ladenbesitzer habe sein Lokal für Schmuck, Uhren, Teppiche und Antiquitäten neu gestaltet. «Die neuen Auftritte der Geschäfte werten das Oberengstringer Zentrum auf», sagt Bender.

«Mimi»: Ein Umschlagplatz für grössere und kleinere Wertgegenstände. zvg

Spezielle Ausstattung des «Bella Strega» lässt auf sich warten

Lange hing an der Glasfront des Lokals neben der Migros eine Anzeige, die Ladenbesitzer anlocken sollte. Der Zettel ist nun entfernt, denn Ende März wird dort das Modegeschäft VA Metropol seine Filiale eröffnen. Es bietet Damen- und Herrenmode mit Accessoires und Lederwaren an. Damit knüpft das Zentrum an eine Tradition an. «Es gab bereits früher Kleiderläden im Zentrum, deshalb passt dieses Modegeschäft nach Oberengstringen», sagt Bender. Damit der Kleiderladen sich nun gegen den boomenden Onlinehandel behaupten könne, sei es wichtig, dass den Kunden gute Beratung geboten werde.

Eine Verzögerung gibt es bei der Eröffnung des Café Bistro Bella Strega, das die bisherigen Räume des Schmuckgeschäfts beim Zentrumseingang beziehen wird. Dieses gilt laut Bender als Herzstück des Zentrums und hätte bereits im Dezember aufgehen sollen. Nun wird es voraussichtlich ab März die Oberengstringerinnen und Oberengstringer mit italienischen Patisserien und Spezialitäten versorgen. Die Verzögerung verwundert Bender nicht. Er sagt:

«Das Café wird eine spezielle Innenausstattung haben, deshalb lohnt es sich, noch ein wenig mehr Zeit zu investieren.»

Hier soll ende März eine neue Kleider-Boutique eröffnet werden. zvg

Die letzte Etappe der Rochaden im Zentrum geht voraussichtlich Ende März über die Bühne. Dann soll die bestehende Migros mit den Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke zusammengelegt werden. Der erweiterte Laden soll am 24. März eröffnet werden. In der umgebauten Migros stehen den Kunden sowohl ein grösseres Sortiment als auch Self-Scanning-Kassen zur Verfügung. Zum Abschluss der Zentrumsumgestaltung werden die Schriften an den Litfasssäulen und den Schildern erneuert.

Fünf Architekten sollen ihre Ideen einbringen

Auch rund um das Zentrum stehen Bauprojekte an. Als Nächstes soll das bald 60-jährige Gemeindehaus saniert und erweitert werden. Zu diesem Zweck lanciert die Gemeinde im Frühling einen Architekturwettbewerb, an dem voraussichtlich fünf Architekten ihre Vorschläge einreichen. Zur Erinnerung: Im November bewilligten die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit von 335’000 Franken für das Gemeindehaus. Für den Um- und Ausbau rechnet der Gemeinderat mit Kosten von rund 2,8 Millionen Franken inklusive Projektierungskredit. Die Sanierung und Erweiterung im September 2023 starten und bis September 2024 dauern – vorausgesetzt, der entsprechende Baukredit wird im November 2022 vom Stimmvolk gutgeheissen.

So könnte der Oberengstringer Dorfplatz künftig aussehen. Zvg

Der Dorfplatz hat vier verschiedene Niveaus

Danach kehrt noch keine Ruhe im Dorfzentrum ein. Denn sobald das Gemeindehaus saniert ist, soll der Dorfplatz neugestaltet werden. «Ich rechne damit, dass wir mit der Gestaltung des Dorfplatzes 2025 starten können», sagt Bender. Für die Neugestaltung erstellten Studenten der Hochschule für Technik Rapperswil einige Vorschläge. Diese wurden von einer entsprechenden Arbeitsgruppe der Gemeinde aufgenommen und Teile davon wurden zu einem Konzept für die Neugestaltung des Dorfplatzes weiterverarbeitet.

Die grösste Schwierigkeit seien die Höhenunterschiede auf dem Dorfplatz, so Bender. «Der Platz hat drei verschiedene Niveaus. Dabei liegt der Eingang des Gemeindehauses am tiefsten.» Aktuell sei man dabei, den Plan so anzupassen, dass die Passanten von den Höhenunterschieden nicht gestört werden und der Dorfplatz ein Treffpunkt für alle werden könne.