Oberengstringen Am Dorfplatzfest 2023 fährt eine Bimmelbahn durch Oberengstringen Am Donnerstagabend brachten 20 Personen ihre Ideen für das Oberengstringer Dorfplatzfest vom 24. bis 27. August ein. Laut OK-Präsident André Bender soll besonders der Kinderbereich wachsen.

Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh zog das Publikum des Oberengstringer Dorfplatzfests 2022 in ihren Bann. Bild: Christian Murer (28. August 2022)

Das Dorfplatzfest in Oberengstringen wird dieses Jahr vom 24. bis 27. August stattfinden. Auf der Website des Fests läuft der Countdown bereits. Traditionellerweise soll es am Donnerstag mit einem Kinoabend starten und am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst mit anschliessendem Morgenessen enden.

Am Donnerstag traf sich das OK, das aus Usha Meyer, Sandra Jenny, Dayna Fortmann, Evelin Bini, David Döring, Caroline Séquin und André Bender besteht, mit Interessierten für ein Brainstorming im Gemeindesaal. «20 Personen aus etwa 18 Vereinen waren anwesend», sagt der Gemeinde- und OK-Präsident André Bender (SVP). Nun liege es an den Vereinen, aus den gesammelten Ideen Konzepte zu erstellen. Danach werde das OK entscheiden, welche Ideen man am Fest umsetzen werde.

Ein Fest auch für Kinder: Der Kinderbereich soll dieses Jahr weiter wachsen. 2022 waren die Gesichtsbemalungen hoch im Kurs. Bild: Christian Murer (28. August 2022)

Laut Bender steht bereits fest, dass der Kinderbereich dieses Jahr stärker ausgebaut wird. «Allenfalls soll eine Familien-Olympiade stattfinden», sagt Bender. Bei einer solchen Stafette sammeln die Teilnehmenden Punkte, indem sie Heuballen transportieren und Gummistiefel werfen. Der Jugendbereich, der im letzten Jahr besonders für Aufmerksamkeit sorgte, solle zwar wieder aufgebaut werden, aber dieses Jahr weniger zeitaufwendig werden. «Die Liste der Acts im Jugendbereich wird kleiner ausfallen», sagt Bender.

Auf der Hauptbühne wird es wie immer hoch hergehen. Dort traten im letzten Sommer unter anderem die Schlagersängerin und Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh sowie 4B4, die Jugendband der Musikschule Limmattal, auf. Wer dieses Jahr der Hauptact sein wird, ist noch unklar. Auch kulinarisch gesehen ist die Angebotsliste noch unvollständig. «Nebst dem Grill, der vom Gewerbeverein organisiert wird, bieten die Parteien wieder einen Raclettestand an. Weiter stehen Stände mit Hamburgern, Thai-Gerichten und Teigwaren zur Diskussion», sagt Bender.

Besucher werden mit Bahn zum Fest gefahren

Am kommenden Dorfplatzfest solle auch ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gehen: Endlich wird eine Bimmelbahn durchs Dorf fahren. Dies hätte bereits 2020 geschehen sollen, doch damals fiel das Fest mitsamt der Bimmelbahn Corona zum Opfer. Auch ein Jahr später wurde die Bimmelbahn geplant, dann aber doch verschoben. Jetzt wird laut Bender aus dem Plan Wirklichkeit: «Die Idee ist, dass die Bimmelbahn eine Rundfahrt durch das Dorf anbietet», sagt Bender. Dabei können die Festbesucher auch unterwegs zusteigen und zum Festgelände fahren.

Kulinarische Vielfalt: Am Dorfplatzfest sollen die Gäste wieder zwischen verschiedenen Bars und Menus wählen können. Bild: Christian Murer (28. August 2022)

Insgesamt rechnet Bender mit rund 1500 Besucherinnen und Besuchern, die verteilt über die vier Tage auf dem Dorfplatz feiern werden. «Die Leute sind bereit. Das zeigte das Fest im vergangenen Sommer», sagt Bender.

Die Gemeinde lässt sich das Fest auch etwas kosten. So budgetierte Oberengstringen für den Event 40’000 Franken inklusive Hauptacts und Dienstleistungen des Werkhofs. Dazu zählt das OK auf das Engagement der Vereine, die viel Freiwilligenarbeit und Ideen in den Anlass investieren.