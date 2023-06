Oberengstringen 59-jähriger Töfffahrer kollidiert mit abbiegendem Auto In der Nacht auf Mittwoch ist ein Motorradfahrer in Oberengstringen schwer verletzt worden.

Die Kantonspolizei Zürich sichert Spuren nach dem Unfall in Oberengstringen. Bild: zvg/Kantonspolizei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad in Oberengstringen ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mit.

Gegen 23.45 Uhr fuhr ein 30-jähriger Personenwagenlenker auf der Zürcherstrasse Richtung Stadt Zürich. Als er nach links auf einen Parkplatz abbog, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad.

«Durch den Zusammenprall wurde der Zweiradfahrer weggeschleudert und blieb mit schweren Verletzungen liegen»,

teilte die Kantonspolizei mit. Der aufgebotene Rettungsdienst des Spitals Limmattal brachte den 59-jährigen Mann ins Spital.

Die Kantonspolizei Zürich sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat auf. Angesichts des Umstands, dass der Autofahrer nach links abbiegen wollte und ihm der Motorradfahrer entgegenkam, drängt sich der Verdacht auf, dass der Autofahrer den Töfffahrer übersehen hatte.

Aufgrund des Unfalls war die Zürcherstrasse im Bereich der Unfallstelle während mehrerer Stunden nur wechselseitig befahrbar.

Dank eines von der Kantonspolizei veröffentlichten Bildes ist klar, dass der Unfall auf Höhe der Bushaltestelle Eggbühl passiert ist. Der Autofahrer wollte wahrscheinlich beim Restaurant Eggbühl oder auf dem Parkplatz einer benachbarten Liegenschaft parkieren.